Joe Bastianich, Ambassador di un marchio popolarissimo per qualità e storia nella produzione di salumi

La

HoReCollection

Rovagnati

Horeca

è una linea di prodotti con cuiha deciso di presidiare il canale

Joe Bastianich

è il volto popolarissimo della cucina d’eccellenza protagonista della campagna multicanale in cui, con il suo fare ironico e dissacrante, “interagirà” con sé stesso nei vari ruoli, “giudicando” i suoi alter ego in base alla scelta dei salumi utilizzati per soddisfare le richieste dei clienti.

L’obiettivo della linea è

generare valore per il cliente

semplificazione e all’ottimizzazione delle tempistiche di lavoro

per rispondere alle esigenze specifiche del canale mirando alla praticità, allain base a caratteristiche specifiche di prodotto adatte a determinati utilizzi e situazioni di consumo, tutto ciò senza rinunciare alla qualità, al gusto e alla sicurezza che contraddistinguono l’azienda da oltre sessant’anni.

I prodotti della linea HoreCollection sono inseriti in

cinque collezioni

panini, piadine & toast, pizza, taglieri, piatti freddi e caldi, cucina express

Collezioni

caratteristiche specifiche di prodotto

basate sulle modalità di impiego e sull’occasione di consumo più indicata:. Punto di differenziazione importante è la suddivisione della gamma per: ogni collezione è creata basandosi suutili per specifiche situazioni d’uso come prodotti ideali per le pizze oppure per panini e tanto altro.

Su tutti i pack sono presenti i

QR Code

modalità ideale di consumo

preparazione a caldo a freddo

che rimandano alle schede prodotti presenti sul sito (online dal 1° giugno) dedicato alla nuova linea www.horecollection.it; le schede sono complete anche della: Taglieri, panini, piadine o la tipologia di utilizzo come

La nuova gamma Rovagnati HoreCollection per categorie di prodotto comprende:

I COTTI

Toastami

Preparami

Gran Biscotto

Pizzami (prosciutto cotto)

Assaporami (prosciutto cotto scelto)

Gustami (prosciutto cotto scelto)

Affettami (prosciutto cotto alta qualità)

I CRUDI

Fetta Facile

Parma 18 mesi disossato

Dolce Emilia

Mattonella

LE MORTADELLE

Mortadella Classica

Mortadella al Pistacchio

I SALAMI

Ungherese

Milano

Ventricina

Napoli

CUCINA EXPRESS

Chicken Salad

Gran Biscotto Burger

Nuggets di prosciutto cotto

Nuggets di pollo

Cotolette di pollo

Boom Boom