International Coffee Day 2022: l'economia del caffè si fa circolare

Il 1° ottobre

Giornata Internazionale del Caffè

ridurre l’impatto ambientale dell’industria del caffè

trasformando i rifiuti in nuovi prodotti ed opzioni energetiche

creare un momento di riflessione, formazione e sviluppo che coinvolga tutta la filiera, dal coltivatore al consumatore

trasformare i rifiuti nel settore del caffè in nuovi prodotti

ed opzioni energetiche

creare un’economia di tipo circolare per generare nuovi posti di lavoro

si festeggia la. L’obiettivo di quest’anno è quello di. Il caffè è la bevanda più amata al mondo e, come tale, non poteva non avere una giornata dedicata. La giornata Internazionale del Caffè, festeggiata per la prima volta il 1° ottobre 2015, nasce da un’idea dell’ICO (Organizzazione Internazionale del Caffè) con lo scopo di. Ogni anno il tema cambia: il focus di quest’anno è la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di interrogarsi su come. Il settore del caffè, infatti, è un'ancora cruciale per lo sviluppo e un motore di prosperità e sostenibilità. Si parla di una delle bevande più consumate al mondo e di una delle più importanti materie prime del commercio internazionale. La mole di rifiuti e di consumo energetico nel settore del caffè è altissima mentre l’utilizzo degli scarti è limitato. La mission dell’ICO è quella die opportunità di reddito, ridurre l’inquinamento e combattere il cambiamento climatico.

“L'adozione di un modello di economia circolare aiuterà il mondo del caffè a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale massimizzando i benefici economici, sociali e ambientali” si legge sul sito ufficiale dell’ICO. “I coltivatori di caffè, l'industria e i consumatori hanno la possibilità di lavorare insieme per rendere il mondo migliore per tutti. Per ogni tazza di caffè prodotta o consumata, esiste una soluzione circolare per offrire agli agricoltori una nuova opportunità per guadagnarsi da vivere e per raggiungere la prosperità”.

Ecco le proposte dell’ICO per la Giornata Internazionale del Caffè:

1. Perché smaltire la polpa della drupa di caffè quando possiamo creare fertilizzanti organici?

2. Invece di utilizzare combustibili fossili che generano inquinamento, optare per le bucce di caffè per produrre energia (biocarburanti).

3. Rendere più efficienti il commercio, i trasporti e la logistica per ridurre i costi e la nostra “impronta di caffè”.

4. Migliorare l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti nel settore della vendita al dettaglio per rendere il settore del caffè più sostenibile e ridurre al minimo i costi.

5. Usare il caffè macinato per coltivare funghi, produrre energia e integrarlo in tessuti per scarpe, abbigliamento, mobili ecc.

6. Impegnarci tutti nel riciclaggio e nel riutilizzo di tazzine e cialde/capsule di caffè.

Di

Indira Fassioni