Il whisky scozzese dal cuore italiano

Quello tra la Scozia e la Toscana è dunque un legame non solo organolettico, ma anche affettivo, che è stato celebrato in una cornice d’eccezione: il whisky ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso settembre in un contesto altrettanto prestigioso, l’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In particolare, il Lafferty’s Single Malt è stato presentato sulla Terrazza dell’Hotel Excelsior, in un contesto che ha visto registi, attori, personaggi del mondo dello spettacolo e del jet-set approcciarsi al whisky tosco-scozzese – sia in purezza che in miscelazione – insieme agli altri prodotti di punta della Lafferty and Sons, come l'Upperhand Gin e l’Archy London Dry Gin. Ma il legame con la Serenissima non è solo mondano: la bottiglia ispirata all’arte vetraria di Murano sottolinea, infatti, l’omaggio alla città di Venezia e il legame indissolubile tra le tradizioni scozzesi e italiane.