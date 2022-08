Il Grana Padano e i suoi abbinamenti

Il

rapporto del vino con il formaggio

connubi più versatili

giochi gastronomici più allettanti

è uno deied è uno dei. Esistono però delle regole che permettono di codificare gli abbinamenti tradizionali.

Ecco gli abbinamenti realizzati dalla

Associazione Italiana sommeliers

tra alcuni dei migliori vini italiani e le diverse stagionature di Grana Padano.

GRANA PADANO - VINI

Grana Padano 9 -16 mesi

Il Grana Padano da 9 a 16 mesi presenta profumi che ricordano il latte e la panna.

La bocca esalta il suo carattere dolce e una discreta grassezza.

La sapidità, appena accennata, stimola una discreta salivazione, occorrono vini morbidi, freschi di acidità, appena tannici e leggermente caldi di alcol, con profumi fruttati mai invadenti.

Abbinamenti consigliati :

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, Cerasuolo d’Abruzzo.

Grana Padano Otre 16 Mesi

Il Grana Padano “Oltre 16 mesi” si caratterizza con aromi che sanno ancora di latte e di panna, contemporaneamente si sviluppano profumi più complessi di burro e di fieno. Alle sensazioni olfattive fa seguito in modo circolare e continuo il sapore, che esalta una discreta salinità, la quale, a sua volta, stimola la salivazione. Dopo la deglutizione questa stagionatura di Grana Padano lascia sulla lingua una leggera, sottile e caratteristica patina di grasso.

Per esaltare le caratteristiche di questa stagionatura occorre privilegiare vini rossi leggermente tannici di discreta intensità e di media-lunga persistenza. Vini giovani e freschi, possibilmente ricchi di aromi e di evocazioni che riportano alla fragranza dell’uva da cui si originano.

Abbinamenti consigliati :

Greco di Tufo, Franciacorta Brut Satèn, Dolcetto d’Alba.

Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi

Il Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi, con i suoi aromi evoluti di burro e di fieno, con la sua intensità equilibrata e la sua generosa sapidità, dopo la deglutizione lascia la bocca ricca di sapori, che si stemperano lentamente.

L’abbinamento ideale si trova con vini strutturati, evoluti e caratterizzati da elevata morbidezza, rotondità e avvolgenza, in grado di mitigare piacevolmente l’accenno di sapidità del formaggio.

Abbinamenti consigliati :

Sicilia Nero d’Avola, Primitivo di Manduria, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva.

Grana Padano lunghe stagionature

Le stagionature di Grana Padano possono spingersi anche ben oltre i 20 mesi. In questo caso, il giusto connubio tra vino e lunghi tempi di maturazione del formaggio, può trovarsi con un nettare generoso, longevo, prorompente, intenso, persistente e lungo, se si desidera giocare per associazione. Se invece si amano le contrapposizioni di aromi e di sapori, si possono effettuare matrimoni elettivi con vini passiti, che stemperano la vena leggermente aggressiva del Grana Padano Riserva con lunghe stagionature, per ricomporre sul palato l’armonia e l’equilibrio.

Abbinamenti consigliati :

Trento Brut Rosè Riserva, Ramandolo, Brunello di Montalcino.

GRANA PADANO - BIRRE

Come per il vino, l’abbinamento di cibo e birra consente di valorizzare le caratteristiche organolettiche di entrambi gli alimenti.

Grana Padano 9 -16 mesi

, abbinamenti consigliati: Best Bitter, Brown Ale, Cream Ale, Italian Grape Ale (sour e a bacca bianca), Irish Red, Marzen, Monaco, Porter.

Con il

Grana Padano oltre 16 mesi

invece gli abbinamenti consigliati sono: Belgian Blond Ale, Bière de Garde (Blond o Ambrée), Festbier, Helles Bock, Saison (standard), Scotch Ale.

Per il

Grana Padano Riserva oltre i 20 mesi

si consigliano: Belgian Strong Ale, British Strong Ale, Doppelbock, Dubbel, Italian Grape Ale (con mosto cotto), Old Ale, Weizenbock.

Infine per il

Grana Padano lunghe stagionature

gli abbinamenti consigliati sono: Black IPA, English Barleywine, Eisbock, Oud Bruin, Tripel.

GRANA PADANO - MIELI

Come per il vino e per la birra, esistono per gli abbinamenti tra mieli e diverse stagionature di formaggio delle regole generali che è bene adottare nel momento di comporre la pietanza. Di solito, più il formaggio è fresco, più è idoneo un miele morbido che non copra, né addolcisca troppo il gusto.

Grana Padano 9 - 16 mesi

Abbinamenti consigliati : miele di agrumi, miele di robinia (acacia), miele di sulla, miele di trifoglio, miele di asfodelo.

Grana Padano oltre 16 mesi

Abbinamenti consigliati : miele di eucalipto, miele di rododendro, miele di girasole, miele di erba medica.

Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi

Abbinamenti consigliati : Abbinamenti consigliati: miele di tarassaco, miele di melata (miele di bosco), miele di melo, miele di ciliegio.

Grana Padano lunghe stagionature

Abbinamenti consigliati : miele di castagno, miele di tiglio, miele di melata d’abete, miele di erica.

Il

Grana Padano

arricchire un aperitivo in abbinamento a cocktail

Spritz, Bellini, Mojito

semplice analcolico

è presenza insostituibile e perfetta in momenti di festa o semplicemente percome loo un

Il Grana Padano è

versatile unico ed inimitabile

formaggio DOP più consumato al mondo

, il