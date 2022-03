Il Carnevale etico e sostenibile

"A Carnevale ogni scherzo vale", anche in cucina. La festività risalente all’epoca romana quest’anno con Planted rispetta più che mai il suo significato originario: “carnem levare” cioè privarsi della carne in vista dell’imminente Quaresima. Un’occasione, quella del “Carnevale senza carne”, per scegliere anche di fare del bene al pianeta.

Planted lancia la sfida definitiva, lo scherzo che farebbe tremare qualsiasi nonna d’Italia: riuscire a distinguere la carne animale dai prodotti vegetali a base di proteine e fibre di piselli, con una ricetta insospettabile della pasticceria siciliana: gli ‘Mpanatigghi, dolce tipico da tradizione ripieno di carne.

Gli ‘Mpanatigghi sono panzerottini di pasta fresca fritti o al forno, dal ripieno morbidissimo con mandorle, cacao, mele, noci, cioccolato, cannella, chiodi di garofano e… planted.pulled. La ricetta è stata reinterpretata in versione 100% vegetale.

Riuscita dello scherzo assicurata, grazie alla versatilità, la generosità del gusto e la fedeltà nella consistenza simile alla carne animale: un “blind tasting” con sorpresa, che chiunque può fare ad amici e parenti, ispirandosi ai piatti della tradizione a base di carne e sfidando anche i carnivori più convinti a scoprire l’ingrediente segreto.

La ricetta degli ‘Mpanatigghi siciliani ripieni di planted.pulled e cioccolato

A cura della Pastry Chef di Linfa Elisa Bernini

Ingredienti per 8 porzioni: 200g pasta fresca (senza uova) - 200g planted.pulled Nature - 150g cioccolato fondente - 150g mele - 80g zucchero semolato - 200g farina mandorle - 2g sale - q.b. cannella - q.b. chiodi garofano

Cuocere il planted.pulled, con le mele, lo zucchero, le spezie e il latte di soia quanto basta a ricoprire e cuocere fino a che il pulled non diventa morbido.

Grattugiare il cioccolato fondente, unirlo alla preparazione cotta, insieme alla farina di mandorle e il sale. Raffreddare il composto.

Stendere la pasta a circa 2mm di spessore. Coppare con un taglia pasta di 9cm di diametro e riempire con 30g di composto.

Chiudere a fagottino e cuocere in acqua bollente salata per 5 minuti e successivamente mettere in forno a 180°C per 12 minuti.

Servire caldo, spolverato di zucchero a velo, con salsa alla vaniglia vegan.

Di Indira Fassioni