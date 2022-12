Il 3 dicembre è il Maritozzo Day: tutti pazzi per il dolce romano

Il primo sabato di dicembre è il Maritozzo Day! E' una piccola pagnotta morbida e invitante, tagliata in due e farcita con panna montata. Il maritozzo è una specialità unica che ha origine proprio nell’antica Roma: questo dolce, impastato a mano con farina, uova, miele, uvetta e pinoli veniva regalato dal fidanzato alla futura sposa come promessa di matrimonio. Oggi il maritozzo è il dolce romano per antonomasia, preparato nella versione classica o in fantasiose varianti dolci e salate.

E non poteva non avere una festa tutta sua. Per la sesta edizione del Maritozzo Day è prevista una speciale Maritozzo Challenge su TikTok, condividendo foto e video del momento di cui si addenta il dolce romano “senza pensieri”, con la panna che sporca bocca e naso e l’hashtag #maritozzochallenge.

Dove mangiare un buon maritozzo a Roma?

Per la #maritozzochallenge è caccia ai migliori maritozzi della città. I maritozzo lovers potranno assaggiare tantissime versioni diverse: durante tutta la giornata i locali aderenti all’iniziativa proporranno pagnottelle nelle ricette classiche o in sperimentazioni creative e inedite.

Tra i tanti must, una vera istituzione a Roma è il maritozzo di Giorgia Proia, pastry chef di Casa Manfredi. L’impasto del maritozzo in questione è realizzato con l’aggiunta di uvetta, come nelle classiche versioni quaresimali, e la farcitura è a strati. Prima la crema pasticcera, poi abbondante panna montata francese aromatizzata con bacche di vaniglia e per finire una spolverata di zucchero a velo.

Maritozzo Day nasce nel 2017 da un’idea di Tavoleromane.it, foodies locali indipendenti che hanno l’obiettivo di valorizzare e condividere realtà gastronomiche di qualità. E cosa c’è di meglio di un buon maritozzo, con quel baffo sorridente stracolmo di panna montata?

Di Indira Fassioni