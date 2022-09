Il 20 settembre si celebra il piatto più iconico della cucina spagnola

Nato come

piatto di recupero

uno dei piatti più famosi e richiesti del mondo

Valencia

20 settembre il Paella Day

, la paella è ad oggi. Il Comune diha istituito nella data del, per celebrare il piatto più iconico della cucina spagnola, quarto nella classifica delle pietanze più ricercate online.

Ad oggi, si possono gustare diverse alternative di Paella come ad esempio quella

ai frutti di mare

catalana

mista

Paella Valenciana

ricetta ufficiale dell’Ente del Turismo Spagnolo

, oltre che rivisitata in vari modi. Ma se volete preparare la vera, potete affidarvi alla

Ingredienti per 10 persone

1 kg di riso, 2 kg di pollo, 1 kg di coniglio, 300 g di pomodori, 500 g di fagiolini, 250 g di fagioli garrofó (varietà di fagioli bianchi usati per la tipica paella valenciana), 100 g di peperoni (facoltativo), 2 dozzine di lumache (facoltativo), 3 dl di olio, qualche filo di zafferano, aglio (facoltativo), un rametto di rosmarino (facoltativo), 6 g di paprika dolce, sale e 3,5 l d’acqua.

Preparazione

Si mette la “paellera” sul fuoco con l’olio e, quando è caldo, si aggiungono il pollo e il coniglio tagliati a pezzetti. Si soffrigge la carne fino a farla dorare leggermente. Si pelano, si tolgono i semi e si tritano i pomodori, quindi si soffriggono a fuoco lento con i pezzi di peperone per 7 o 8 minuti. Quando il soffritto è quasi pronto, si aggiungono un pizzico di sale, la carne e la paprika e si soffrigge di nuovo il tutto. Si aggiunge acqua fino a coprire il soffritto e si lascia cuocere.

La durata della cottura dipende dalla consistenza della carne. Se il pollo o il coniglio sono ruspanti, si calcolano 30 o 35 minuti. Dieci minuti prima che finisca il tempo calcolato per la cottura delle carni, si aggiungono i fagiolini e i fagioli garrofó, perché cuociano bene. Si possono anche aggiungere le lumache, precedentemente spurgate.

Concluso il tempo di cottura, si aggiunge altra acqua calda e si lascia bollire il tutto per altri 3 o 4 minuti. Si aggiunge quindi lo zafferano e il rametto di rosmarino, si aggiusta di sale e si mantiene in ebollizione per altri 5 minuti. Quindi si aggiunge il riso distribuendolo in maniera uniforme e si lascia cuocere per altri 5 o 6 minuti a fuoco alto, abbassandolo poi lentamente. Una volta cotto, si lascia riposare per qualche minuto affinché il riso assorba tutto il brodo di cottura. La paella si serve nella stessa “paellera” dopo un ulteriore riposo di 5 minuti.

Devi solo preparare una paella come piace a te, condividerla sui social con l'hashtag

#worldpaelladay

e rendere virale questo piatto universale.

Di

Indira Fassioni