I vini rosati tornano protagonisti con Roséxpo 2019

Foto: Vito Gallo Ufficio stampa 1 di 5 Foto: Vito Gallo Ufficio stampa 2 di 5 Foto: Vito Gallo Ufficio stampa 3 di 5 Foto: Vito Gallo Ufficio stampa 4 di 5 Foto: Vito Gallo Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sabato 22 e domenica 23, nelle sale dell’ex Convitto Palmieri (in piazzetta Carducci), a Lecce, banchi d’assaggio, degustazioni, incursioni musicali e una mostra fotografica delizieranno gli amanti dei rosé giunti in Puglia.

Ben 300 (e da tutto il mondo) le etichette in degustazione: accanto alla vasta proposta made in Puglia e made in Italy, ci saranno vini della Georgia e del Sud Africa, dalla Provenza e del Libano, ma anche della Germania, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia.

Ad aprire la kermesse 2019, venerdì 21 giugno, una degustazione di vecchie annate di rosati organizzata nella sede dell’Academy del Gambero Rosso, con un viaggio guidato dalla giornalista Stefania Annese, per comprendere la longevità di una tipologia di vino che ha reso famosa la Puglia nel mondo.



Sabato 22, invece, si comincia con un seminario di degustazione comparata di tre etichette di riferimento della Cote de Provence, a fianco delle più importanti denominazioni in rosa italiane. Sotto la guida esperta del giornalista e “wine educator” Filippo Bartolotta, che accompagnerà gli ospiti, attraverso l’assaggio di dieci calici, nelle scoperte scientifiche, nei progetti di marketing e nelle storie umane di questi grandi vini.



Si prosegue poi con “I grandi produttori italiani investono nei rosati. Moda, semplice richiesta commerciale o voglia di scommettere su una categoria in crescita sia in Italia che all’ estero?”, tavola rotonda a cura di Filippo Bartolotta e Francesco Muci, di Slow Wine Puglia, che stimoleranno il dibattito con alcuni dei player del mercato italiano portatori di conoscenza ed esperienza anche all’estero.



Riflessioni sull’identità dei rosati, partendo dal marketing per arrivare alla ricerca scientifica e all’identità di questa categoria di vino, per provare a capire se gli investimenti e le scelte che riguardano la produzione dei rosati si rifanno a scelte dettate esclusivamente dal mercato e da una moda o se effettivamente esista un progetto di unità nazionale intorno a un’idea di vino che possa avere un futuro in Italia e all’estero.



In serata, alle ore 19.00, l’inaugurazione e il taglio del nastro della VI edizione di Roséxpo alla presenza della madrina di quest’anno, Mary Cacciola, voce di Radio Capital e anima della trasmissione radiofonica Non c’è Duo senza te con Andrea Lucatello. Seguita da banchi d’assaggio, street food a cura del Mercatino del Gusto di Maglie, una mostra fotografica sul connubio vino/arte, teatro e musica, con il concerto degli Swing Brothers.



Domenica, banchi d’assaggio a partire dalle 19.00, a seguire il seminario di degustazione “I rosati della FIVI” con Matilde Poggi (Presidente FIVI), Francesco Muci (referente Slow Wine Puglia) e Marco Albanese (Relatore AIS), e in chiusura concerto di BEDIXIE – Dixieland Jass Band e presentazione del libro In maglia rosa. Viaggio romanzato per una riscoperta dei vini rosati di Giuseppe Sebastiano Castelluzzo.



La VI edizione gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, del sostegno della Regione Puglia, assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale, del patrocinio della provincia e del Comune di Lecce.



www.rosexpo.it



Di Indira Fassioni