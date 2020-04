I limoni, sostegno concreto alla scienza

Dal 15 al 30 Aprile i limoni siciliani, di varietà primofiore e non trattati in superficie, selezionati e scelti da CITRUS, saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia attraverso la rete di supermercati, ipermercati e discount al costo di 2 euro.

Per ogni retina venduta, 40 centesimi saranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca d’eccellenza: un esempio di collaborazione tra fornitore e grande distribuzione, con un obiettivo comune di responsabilità sociale.

"Oggi come non mai abbiamo bisogno di essere uniti, tutti” ha dichiarato Marianna Palella, 27enne CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano, partner esclusivo del progetto da sempre al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.

Realtà del settore ortofrutticolo particolarmente impegnata nella sostenibilità ambientale e nella divulgazione scientifica, si schiera in prima linea per sottolineare l’importanza dell’inarrestabile sostegno alla ricerca scientifica in un momento come quello che stiamo vivendo.

Prosegue Mariana Palella “Anche quest’anno ci ritroviamo a rinnovare il nostro entusiasmo nel sostenere l’iniziativa I Limoni per la Ricerca, diventato ormai uno speciale appuntamento fisso nel nostro calendario e che ci appassiona ogni volta in misura sempre maggiore. Mai come quest’anno, a fronte di quanto accaduto recentemente nel nostro paese, ci sentiamo coinvolti in prima linea nel partecipare ad un progetto collettivo a sostegno della ricerca scientifica che è, prima di tutto, un’attività dinamica che ha l’obiettivo di costruire un patrimonio crescente di conoscenze e dare nuova linfa al sistema produttivo”

Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ha dichiarato:

“Grazie alle precedenti edizioni del progetto e al prezioso sostegno di Citrus - l’Orto Italiano, azienda lungimirante accanto alla nostra Fondazione da anni, è stato possibile finanziare quindici eccellenti ricercatori che quotidianamente lavorano per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per malattie che ancora oggi colpiscono numerose persone”.

Per trovare i punti di distribuzione basterà consultare l’elenco dei supermercati sul sito di Citrus l’Orto Italiano (http://www.citrusitalia.it) e di Fondazione Umberto Veronesi (http://www.fondazioneveronesi.it).