Healthy Color, il fast food colorato e sano

Si chiama Healthy Color ed è la nuova catena italiana di healthy fast food ideata dal trapper multiplatino Sfera Ebbasta, insieme al calciatore Andrea Petagna e allo stilista argentino Marcelo Burlon. Dopo il successo del primo store aperto a febbraio a Prati, ora Healthy Color raddoppia con una nuova apertura in zona San Giovanni, oltre a quella a Milano in via della Moscova e quelle in programma nei prossimi mesi anche a Napoli, Torino e Parma.

“L’idea di Healthy Color è chiara: mangiare sano non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo” parola di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.



Da Healthy Color si possono mangiare burger, poke, tartare, insalate, wrap, chips di platano e barbabietola con salse di accompagnamento (tutto rigorosamente healthy), edamame, tartare e insalate, e altre specialità hanno conquistato soprattutto il target giovane con piatti amati e trend.

Come dessert, è possibile assaggiare i pancake con crema alle nocciole e sciroppo d’acero, due varietà di Healthy Ice Cream, con topping di frutta come dessert, oppure gli smoothie dal gusto esotico (come acai e latte di cocco). Da bere, vi sono digestivi, detox, drenanti.

Ma la vera novità lanciata proprio per l'apertura del nuovo store romano di Via Gallia, sono i Burger di Beyond Meat, al 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana.





Anche esteticamente gli store sono molto caratterizzati: l’interior design porta la firma degli street artist Motorefisico, con colori, forme e led che accolgono i clienti in una dimensione futuristica, dallo stile urban e psichedelico. In linea di continuità con quanto fatto dal brand sin dalla sua nascita, Healthy Color pone una particolare attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente: l’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away, infatti, è eco-friendly.

L’azienda ha programmato nuove aperture in Italia attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha cambiato il mondo dell’healthy fast food in Italia. Dopo il lancio del primo store Milanese di Via della Moscova a fine 2019 e dopo la nuovissima apertura romana ora raddoppiata, Healthy Color si appresta a divenire una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità. Sono stati programmati posizionamenti anche in alcune capitali europee.



L’healthy fast food ha lanciato una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

https://healthycolor.it

Di Indira Fassioni