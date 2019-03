Harvard: "Lo chef è uno dei lavori più logoranti" | Oldani: "Stress? Da 110"

Secondo l'università di Harvard fare lo chef è uno "dei lavori più logoranti del mondo", e Stefano Oldani sembra concordare: "Stress da uno a 100? 110". Il creatore della cucina pop, formula vincente del suo D'O di San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo nel Milanese, racconta anche il segreto del suo successo: "Terra su cui mettere i piedi e un solo cielo nel quale riporre i sogni". Tradotto: non montarsi la testa e mantenere la barra dritta. Lo chef sa che il suo è un mestiere complicato, pieno di ansie e di aspettative, un equilibrio sottile tra gioia e depressione. Proprio per questo il suo impegno è anche quello di mantenere in armonia la sua brigata: "Guardarsi negli occhi, stringersi la mano ogni mattina - dice - è fondamentale. Così aiutiamo a far trovare il sorriso anche a chi non ce l'ha. E' fondamentale essere incluso nel gruppo".