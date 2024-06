Guida Sushi Gambero Rosso, premiate 32 eccellenze

Il Premio al miglior servizio di sala è stato assegnato a Umi di Salerno, tra le eccellenze con le Tre Bacchette, locale dagli arredi minimal chic, ispirato alle locande nipponiche rivisitato in chiave elegante e moderna che offre un servizio professionale e attento per gustare una cucina tradizionale giapponese di qualità; mentre per la miglior proposta di bere miscelato è il Moon Asian Bar di Roma a trionfare, sul bellissimo rooftop dell’Hotel Valadier, il locale ideale per una sosta di gran classe per una cena, ma anche un aperitivo con una bella drink list, che propone tanti classici, ma anche diversi signature in chiave asiatica.