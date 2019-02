Golosità da record

A Salerno il 30 gennaio si è tenuta una manifestazione straordinaria: circa 1000 persone si sono radunate per gustare simultaneamente nell’arco di un’ora uno dei tanti prodotti Algida e ottenere l'ambìto primato. Grandi e piccini, sfidando le intemperie invernali, sono stati coinvolti in un evento da record assolutamente trasversale per gusti ed età.

La manifestazione è coincisa con i festeggiamenti per i 60 anni di vita del Cornetto che Algida produce e che dal 1959 ha subìto poche variazioni: una cialda croccante ripiena di gelato alla crema di latte, coperto da una granella di nocciole e cacao.