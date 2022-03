Giovani Talenti Dell'Ospitalità Conference 2022

Un dolce per donare

Una giornata dove saranno presenti: leader della ristorazione, General Manager dei più importanti Hotel 5*/L, rappresentanti politici, professori universitari e giovani promesse, che si riuniranno Venerdì 8 Aprile in Giovani Talenti Dell’Ospitalità (GTO) Conference 2022, la prima conferenza nel mondo del turismo dedicata alle giovani generazioni.

La convention si terrà nella splendida location del Grand Hotel Villa Itria a Catania, ma sarà possibile seguirla anche online registrandosi gratuitamente attraverso il portale www.gtoconference.com.

L’evento, organizzato da Kledis Brahimi, Micol Zarfati e Asia Troisio, si pone come obiettivo quello di ripensare il futuro dell’ospitalità attraverso l'educazione innovativa, la valorizzazione delle nuove generazioni e la loro inclusione nelle decisioni chiave per lo sviluppo del settore. Saranno i giovani i veri protagonisti di GTO, che grazie alle masterclass, tavole rotonde e preziosi momenti di dialogo, potranno connettersi al mondo dell’accoglienza, così da aiutarli a rendere più concrete le loro prospettive lavorative.

Esperti e personalità autorevoli si alterneranno durante la manifestazione, come Andrea Ronchetti(General Manager Cristallo, Luxury Collection Resort & Spa); Sara Abdel Masih (President Associazione Direttori D'Albergo Lombardia); Peter Ricci (Director Hospitaliy & Tourism Management Florida Atlantic University); Francesco Mongiello (Founder FormazioneTurismo.com); Santi Roggio(President The Golden Keys Sicily, Head Concierge Grand Hotel Timeo by Belmond); Marco Misischia(Presidente Nazionale CNA Turismo e Commercio); Beatrice Carlorosi (HR Director NH Hotel Group Southern Europe & Usa); Simone Terreni (Forbes Top 100 Manager, Owner VoipVoice); Luigi Napoli (Dirigente IISS S.Pugliatti di Taormina); Antonio Barreca (Direttore Generale Federturismo Confindustria); Flavia Mazzarini (Guest Relations Manager Verdura Resort Rocco Forte Hotels).

Una Hospitality Education di tutta eccellenza che mira a diffondere l’educazione e la formazione di alto livello. Il valore fondante di GTO è la reciprocità tra il settore dell’accoglienza e le ambizioni professionali dei neo talenti: facilitarne l'inserimento nei migliori hotel e supportarli nel percorso della loro carriera, sarà utile anche per gli albergatori, che potranno così arricchire i loro team di risorse ancora più capaci e determinate.

“Noi giovani siamo sempre stati abituati ad ascoltare la voce dei nostri Leader, ma questa volta saremo noi a dare loro l'opportunità di ascoltare e guardare il mondo attraverso i nostri occhi - afferma il fondatore ed ideatore del progetto Kledis Brahimi, che aggiunge - i giovani possono portare prospettive diverse, abilità ed esperienze, ma soprattutto possono sfruttare il potenziale del nostro mondo sempre più iperconnesso e l’ascolto da parte di istituzioni e persone influenti può dimostrare apprezzamento, ma soprattutto una mindset che spinga menti fresche ed innovative ad assumere ruoli guida.”

Una giornata stimolante e produttiva, arricchita da ospiti internazionali, dove giovani e professionisti diventeranno protagonisti e testimoni delle eccellenze del settore dell’ospitalità, acquisendo nuove abilità e conoscenze da sfruttare nelle potenzialità turistiche del proprio luogo. Grazie alla motivazione e all’ispirazione dei maestri del settore, chiunque potrà godere di una visione più ampia del futuro e delle opportunità che può riservare.

Di Indira Fassioni