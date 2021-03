Giornata Internazionale della Donna: consigli per festeggiare in casa 

Quest’anno la Giornata della Donna si celebrerà in casa , a causa dell’ emergenza sanitaria ancora in corso . Ma niente paura: vi diamo qualche consiglio su come organizzare al meglio la vostra serata .

Vini e Top Chef: gli abbinamenti stellati

Joseph Gewürztraminer della Tenuta J. Hofstätter: nasce dalla selezione di una vigna della tenuta Kolbenhof di Tramin - Termeno, uno dei grandi cru del Gewürztraminer altoatesino.

Abbinamento:

“TROTA E ORTO” dello chef Leandro Luppi, Ristorante Vecchia Malcesine (Vr), 1 Stella Michelin

Ingredienti x 4 persone

200 gr trota affettata - Cetrioli - Zucchine - Carote - Rape mix color - Bottarga di trota - Caviale di trota - Dressing yogurt - Cialdine nere - Misticanza mix asia - Frisee

Tutte le verdure cotte o crude tagliate a piacere; comporre i piatti alternando pesce e verdure e il dressing allo yogurt.

Belladama di Poggio della Dogana: un Romagna Albana Docg secco biologico prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di 10 anni di età con 5.000 piante per ettaro, allevati a guyot e dislocati a 210 m s.l.m.

Abbinamento:

“MERLUZZO NERO ARROSTO, SALSA ALLA VICENTINA, CIPOLLA ROSSA ALL’AGRO” dello chef Alessandro Breda, Ristorante Gellius - Oderzo (Tv), 1 Stella Michelin

Ingredienti x 4 persone

600 gr filetto di merluzzo nero pulito - 200 gr stoccafisso ammollato - 100 gr cipolla - 500 gr latte - 3 filetti d’acciuga - 15 gr capperi - 1 foglia d’alloro - 50 gr parmigiano grattugiato - Sale, pepe, olio EVO, vino bianco - 2 cipolle rosse vergine - 60 gr passepierre (salicornia) - 100 gr d’acqua - 100 gr d’aceto - 50 gr zucchero - 10 gr pepe in grani

Rosolare lo stoccafisso a pezzi; a parte stufare in olio la cipolla tagliata a julienne con l’acciuga, i capperi e l’alloro.

Aggiungere il baccalà rosolato, bagnare con il vino bianco, far evaporare e aggiungere il latte. Imbustare sottovuoto e cuocere a vapore per 3 ore a 90 gradi.

Frullare e passare al setaccio. Tenere al caldo.

Sbucciare le cipolle, tagliarle a spicchi, sbianchirle in acqua salata, sgocciolarle e metterle a marinare nello sciroppo agrodolce ottenuto bollendo l’aceto, l’acqua, il sale, lo zucchero e il pepe.

Tagliare il merluzzo nero in 4 tranci, salarlo e rosolarlo in padella con l’olio dalla parte della pelle. Passarlo in forno per 5 minuti, asciugarlo e servire in un piatto con la salsa vicentina e le falde di cipolla all’agro.

Guarnire con i passepierre leggermente sbianchiti.

Vanedda di Azienda Agricola Cortese: un Bianco Terre Siciliane I.G.P. biologico dalla personalità decisamente e straordinariamente riconoscibile, unica. Un vino che racchiude in modo straordinario il suo terroir, la corposità del Grillo, la mineralità del Catarratto, l’ampiezza del Fiano.

Abbinamento:

“CALAMARO, RICOTTA, SALSA DI CIPOLLA, ALGA CROCCANTE” dello chef Giuseppe D’Aquino

Ingredienti per 2 persone:

200 g di calamaro fresco - 50 g di ricotta di mucca - scorza di un limone grattugiata - 2 cipolle dorate - 100 ml di brodo - alga di mare q.b.

Procedimento

Pulisci il calamaro, passalo bene sotto l’acqua più volte e taglialo in tre pezzi. Monta la ricotta con un frustino, aggiungendo sale, pepe, scorza di limone e un filo di olio evo.

Monta la cipolla, che cuocerai in un pentolino, con un filo d’olio e 50 ml d’acqua, una volta appassita aggiungi un cucchiaino di nero di seppia, sala e pepa e quindi frulla il composto così ottenuto.

A questo punto poggia il calamaro su una teglia con carta da forno, farcisci con la ricotta e poni in forno per circa 7-8 minuti a 160 °C.

Lava l’alga, asciugala con carta assorbente e friggila in olio ben caldo. Poni un cucchiaio di salsa di cipolla sul fondo del piatto e prosegui nell’impiattamento.

Free-Da Kahlo, il cocktail di Fabio Camboni

Un cocktail delicato e passionale, che infonde stupore e allegria sorso dopo sorso, emblematico come la coppia Khalo-Rivera e perforante come i suoi dipinti, così realistici e così veri.

Queste le caratteristiche principali del Free-Da Khalo, ideato da Fabio Camboni, bar manager del Kasa Incanto Cocktailbar di Gaeta (LT), ispirato alla mitica figura della donna per eccellenza che ha rivoluzionato un’era.

Un twist originale sul Tequila Sunrise, che sorso dopo sorso infonde stupore e allegria, realizzato con 50ml di Tequila aromatizzata al pepe bianco, 15 ml di Créme de Cassis de Dijon Boudier Gabriel, 1 bsp di Pimento dram, 25 ml di succo di limone, 10 ml di Balsamela arricchito con melograno e Soda al bergamotto.

Per realizzarlo basta shakerare i primi cinque ingredienti con del ghiaccio e filtrarli in un collins glass pieno di ghiaccio a cubi. Il tutto va poi colmato con la soda e mescolato delicatamente. E per dare al cocktail un tocco estetico più galante, il consiglio è quello di decorarlo con pout porri naturali aromatizzati all’arancia e una fetta di arancia disidratata.

“Il mondo è stato pieno di icone femminili che hanno fatto la storia ma la mia preferita rimane Frida Khalo. Una donna energica e meravigliosa, che ha ispirato la creazione del mio nuovo drink, il Free-Da Khalo” - spiega Fabio Camboni. “La sua vita e la sua arte sono pura passione, la sua immagine è intensa, penetrante e fiera. La sua esistenza tormentata e la sua lotta per la vita, trasformata in ciò che l’ha resa immortale, è la sintesi perfetta della Festa della Donna. Durante quest’anno sospeso mi sono imbattuto nella sua biografia e ne sono rimasto conquistato. Il mio cocktail rappresenta un grande omaggio a una figura che, più di ogni altra, ha incarnato anticonformismo, ribellione, sofferenza, allegria, lotta e carisma”.

Nio Cocktails

Un bouquet di NIO Cocktails per celebrare le Donne: l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è un appuntamento di grande valore per la memoria collettiva, oltre che un'occasione rinnovata per dire alle donne importanti nella nostra vita quanto siano speciali.

Per festeggiarle, NIO Cocktails propone un bouquet di 5 cocktail dai sapori unici, realizzati dal bartender Patrick Pistolesi, che spaziano dagli aromi floreali e fruttati a quelli più strutturati e bitter: un inno alla diversità e all'equilibrio perfetto tra forza e delicatezza.

La Festa della Donna è anche l’occasione ideale per incontrarsi con le proprie amiche e concedersi momenti di relax. Quale modo migliore di farlo se non con una box personalizzata NIO Cocktails direttamente a casa e ready to share?

La box contiene: GIN PROVED (Petali di rosa, mandorle e arancia Curaçao creano un cocktail floreale Tanqueray Gin), GARDEN OF RUSSIA (una versione insolita, fresca e fragrante della Vodka Sour con un tocco di fiori di sambuco), COSMOPOLITAN (un classico moderno con Ketel One, arancia dolce-piccante di Cointreau, mirtillo rosso e lime), OLD FASHIONED (un classico moderno con Ketel One, arancia dolce-piccante di Cointreau, mirtillo rosso e lime), BOULEVARDIER (il Bulleit Bourbon aggiunge un ricco calore a questo sofisticato cocktail agrodolce).

LILLET, aperitivo alla francese

LILLET, l’aperitivo ideale per celebrare le donne l’8 marzo, arriva in Italia: sinonimo di eleganza spontanea e spirito indipendente, dal 1872 è l’aperitivo francese da gustare secondo la propria personalità.

Pensato per le donne intraprendenti, dinamiche, che non hanno timore di esprimere se stesse. Espressione di un’elegante tradizione francese di fine ‘800, LILLET è realizzato in un piccolo villaggio a sud di Bordeaux ed è frutto di una raffinata combinazione di vini francesi e liquori di frutta attentamente selezionati.

Gli ingredienti dell'esclusiva ricetta di LILLET sono scelti con grande cura: i vini francesi sono selezionati per la loro qualità e complessità organolettica, mentre i frutti - le cortecce di china e le bucce di arancia dolce e amara - mostrano una notevole freschezza e ricchezza aromatica.

Questo magistrale equilibrio di frutta matura e vini pregiati è il risultato di quasi 150 anni di esperienza e conoscenza del mondo vitivinicolo. “Siamo entusiasti di lanciare LILLET in Italia, patria dell’aperitivo – dichiara Marta Strazzari, Brand Ambassador LILLET in Italia. – LILLET è un aperitivo versatile e offre l'opportunità di preparare cocktail dal gusto leggero e inconfondibile. L’equilibrio perfetto tra la dolcezza della frutta e il carattere dei vini pregiati che lo compongono, fa sì che LILLET possa essere facilmente abbinato a tonica, o a bollicine, guarnito sempre con la frutta fresca preferita".

“Pour Femme”, il cocktail di Luca Azzolina

Per la Giornata della Donna, Luca Azzolina, bartender e brand ambassador di Rossi d'Angera, distilleria che, dal 1847 vanta una tiratura di 150 mila bottiglie l'anno di altissima qualità tra grappe, gin bitter, vermouth, amari e altri liquori, propone la sua ricetta del “Pour Femme”: ispirato ai profumi dello Chardonnay, un vino da sempre molto amato dalle donne, aggiungendo il karkadè i cui fiori di ibisco sono un toccasana sia salutistico che edonistico.

Infine, lo spumante per celebrare questa festa e dare un tocco di charme al cocktail. Un drink profumato ed equilibrato, in cui la Grappa di Rossi d’Angera non viene sovrastata, ma si completa con gli altri ingredienti.

Il “Pour Femme” è composto da 4 cl Grappa Trailaghi Chardonnay Rossi D'Angera, 3 cl Infuso al Karkadè, 1,5 cl Sciroppo di zucchero e Metodo Classico Italiano – Champagne.

Per prepararlo occorre shakerare e filtrare in un flûte ghiacciato la Grappa Trailaghi Chardonnay di Rossi d’Angera, dal gusto e i profumi delicati, l’infuso di Karkadé che darà note gentili e fruttate e un colore rosso vivo e lo sciroppo di zucchero.

Per completare, colmare con Champagne o Metodo Classico Italiano per un filo di sapidità. Per lo sciroppo di zucchero: far sciogliere in un pentolino un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di acqua per circa 3 minuti. Far raffreddare e utilizzarlo.

La box degustazione “per lei” by Enowinery.it

Una selezione di vini pensati per le donne, il box degustazione “per lei”: dal Prosecco DOC Rosé al Prosecco DOC nell'elegante bottiglia diamantata di VOGA Italia, fino al Lugana DOC Aristocratico. Non possono sicuramente mancare il Pinot Grigio delle Venezie DOC e il Moscato Spumante nelle meravigliose bottiglie blu e femminili con Gemma di Luna. Per finire con un vino rosso seducente come Lignum Vitis Frappato Shiraz.

Si tratta di una selezione guidata, curata da parte degli enologi di Enowinery, in promozione solo per la festa della donna. “L’idea è di aiutare chi deve scegliere un vino per la prima volta, soprattutto quando lo store è appena nato come Enowinery.

Chi opera on line deve trovare strumenti efficaci anche in questo canale. Abbiamo analizzato i percorsi di visita del nostro sito, l’aggregazione dei prodotti, le chiavi di ricerca e le richieste che ogni giorno per gli abbinamenti cibo-vino o per un primo acquisto” racconta Giorgio Pizzolo, Presidente di Enoitalia.

Rinaldini Pastry

Quest'anno il Maestro Rinaldini ha rivisitato la classica Mimosa declinandola in una torta e una monoporzione d'effetto. Come decorazione, per questo giorno di marzo, il numero 8 si fonde con il simbolo della donna.

Una dedica semplice, dolce e gustosa. “Pan di Spagna al profumo di vaniglia, inzuppitura al profumo d'arancio, crema leggera al mascarpone, gocce di cioccolato fondente, crema leggera al cioccolato al 66% dei Caraibi e glassa al cioccolato bianco al profumo di limone”.

I MacaRAL, prodotto di punta del Maestro, si vestono dei colori dell'arcobaleno con un packaging Limited Edition. Un'idea regalo per chi vuole stupire… anche a distanza. Sono acquistabili presso i nostri store e sullo shop online.

Di Indira Fassioni