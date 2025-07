Felice Venanzi vince il primo Campionato Italiano del Bergamotto

Felice Venanzi ha trionfato con le creazioni “Gioia Reggina” (torta a base frolla al bergamotto e pistacchio, cake al mandarino e bergamotto e gelatina di mango e bergamotto), e “Bergamìa” (torta gelato con pan di spagna, semifreddo al mandarino e bergamotto, gelato al pistacchio e semifreddo al cioccolato bianco e vaniglia). Classe 1983, Venanzi è uno dei due volti dietro Grué, la pasticceria romana che dal 2014 ha portato una ventata di freschezza nel mondo dolce della Capitale alzando definitivamente l’asticella della qualità. Ex studente di Scienze Politiche, ha scelto di cambiare strada per seguire la passione per la pasticceria, trasformandola in mestiere.