EVO Bardolino: un nuovo menù autunnale per il ristorante di AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme

La Guida ai Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso l’ha inserito tra le 2685 “tavole ambiziose”, selezionato non solo per la cucina, guidata dal giovane ma promettente chef Simone Gottardello , ma anche per il servizio, per la cantina e per il raffinato ambiente.

Il ristorante EVO Bardolino ha raggiunto l’ambito traguardo della forchetta, riconoscimento ottenuto per la serietà, l’impegno e la costanza dell’intera squadra che guida sapientemente il ristorante gourmet all’interno di AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme, hotel 4 stelle eco-compatibile, situato a pochi minuti dal centro di Bardolino, sulla sponda veronese dello splendido Lago di Garda.

Al timone della brigata di cucina c’è lo chef Simone Gottardello, 33 anni, vincitore del Premio Maculan 2019 con la sua Composizione di gambero rosso, maialino e agrumi abbinata al passito I Capitelli 2015 della Cantina Anselmi, è entrato a far parte di Euro-Toques, la prestigiosa associazione che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef e che ha l’obiettivo di garantire un cibo buono e sano.

Nella sua gavetta, tra gli altri, nomina il Ristorante Perbellini di Isola Rizza (due stelle Michelin) dello chef Giancarlo Perbellini, che gli ha insegnato la cura per i dettagli in ogni fase del piatto. La sua cucina è fatta di rispetto per la tradizione, unita ad un’eccellente qualità nella scelta delle materie prime, utilizzate secondo i cicli stagionali.

Protagonista della cucina di EVO Bardolino è la cucina di lago e il suo pesce, affiancata alle eccellenze che il Lago di Garda ha da offrire: dal riso vialone nano, al tartufo nero del Monte Baldo, dalle lumache, o chiocciole, agli ortaggi come il radicchio rosso, l’asparago bianco e il sedano di Verona, prevalentemente biologici e provenienti da selezionati produttori della zona.

Il nuovo menù autunnale stuzzica anche i palati più diffidenti, con proposte che non smentiscono le prerogative di EVO. Vi sono tre menù degustazione diversi, ognuno dedicato ad un elemento: IL MARE, IL BACCALÀ e IL LAGO.

Così, è possibile assaggiare dalla Spuma soffice di patate all’olio Garda DOP, pesci di lago affumicati, uova di pesci di lago e Kaffir lime, alla Tartare di Garronese veneta al coltello, mandorla affumicata, mirtilli, gelato ai funghi porcini, o ancora il Baccalà mantecato alla veneziana, cipolla in saor, olive e lenticchie beluga.

Tra i primi, i deliziosi Bottoni di pasta fresca ripieni di scalogno brasato, pinoli e uvetta, zafferano di Pozzolengo, sarde di lago, finocchietto selvatico, passando per il grande classico rappresentato da Riso Vialone nano veronese mantecato al riserva Corrado Benedetti 48 mesi, porcini freschi e secchi, aglio nero.

Per quanto riguarda i secondi, uno dei cavalli di battaglia della cucina è lo Storione di Calvisano in confit, cavolo cappuccio, mela verde e bernese al cumino. Non mancano i dolci, semplici ma ottimi, come la Frolla, lamponi, gelato al latte di capra e pepe Timut o il Babà, chantilly alla vaniglia, agrumi e frutti rossi.

I piatti di chef Gottardello sono esaltati dall’abbinamento di vini a base di uve autoctone, come ad esempio Soave, Valpolicella, Amarone, Bardolino. Non manca l’olio, uno dei protagonisti del Lago di Garda, il pregiato Olio EVO Viola.

E per chi volesse vivere un’esperienza non solo esclusiva ma unica e tailor made, è possibile organizzare una cena presso la cantina con flûte di benvenuto, menu degustazione e servizio dedicato (da un minimo di 2 persone fino a un massimo di 6). A richiesta sarà possibile aggiungere intrattenimento musicale dal vivo, allestimenti e decorazioni floreali personalizzati e molto altro.

Vale la pena sottolineare la stretta osservanza delle norme anti Covid-19 quali la misurazione della temperatura, la registrazione del contatto telefonico per 14 giorni per la tracciatura in caso di positività di uno degli ospiti, l’utilizzo obbligatorio della mascherina (eccetto al tavolo).

www.evobardolinoristorante.it

Di Indira Fassioni