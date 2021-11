Eventi food al Lingotto di Torino

Torino sarà protagonista della seconda edizione di “HOAS - History of a Style”, evento organizzato da Hoas Group, con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e di Assomoda – Confcommercio.

Un fashion show che avrà luogo al Lingotto di Torino, dal 25 al 28 novembre 2021, in un periodo strepitoso di eventi food e non solo, che ha portato finalmente alla ribalta la città della Mole: quattro giornate di sfilate, meeting, degustazioni e tantissimi eventi collaterali con stilisti, chef, blogger e influencer, oltre a masterclass, fashion lab e meeting con i buyer in un allestimento di circa 9.000 mq.

Oltre alle passerelle delle grandi firme come Romeo Gigli, Anton Giulio Grande, Petrelli Uomo, Gai Mattiolo, ALV by Alviero Martini, Esercito Italiano e a quelle di nuovi designer, vi sarà un’intera area dedicata al Food in partnership con Gambero Rosso.

Gli appuntamenti Food

Gli appuntamenti gourmet e la Cena di gala saranno sotto la supervisione dello chef Ivano Ricchebono, patron del ristorante The Cook di Genova, una Stella Michelin e una forchetta Gambero Rosso.

Nei giorni 25, 26 e 27 novembre lo Chef Ivano Ricchebono, coadiuvato dalla campana Nausica Ronca, chef e anima dell’osteria e pizzeria contadina Nonna Nannina a Cava de Tirreni, e dalla chef toscana Katia Maccari, una Stella Michelin, Executive Chef del ristorante ‘I Salotti’ di Villa Il Patriarca in provincia di Siena, di cui è anche General Manager, sarà supervisore di due imperdibili momenti quotidiani: gli Assaggi Gourmet e le Chef Experience.

Tutti i giorni, a pranzo dal giovedì alla domenica, in programma gli Assaggi Gourmet, con 3 portate e abbinamento vini. Tutte le sere invece, dal giovedì al sabato, gli chef propongono 4 portate con abbinamento vini.

Per quanto riguarda le Chef Experience, ogni giorno due appassionati possono entrare in cucina con lo Chef Ivano Ricchebono e far parte della sua brigata.

Domenica 28 novembre alle ore 20 si terrà la Cena di Gala: un importante evento di solidarietà aperto a tutti, il cui ricavato andrà devoluto alla Croce Gialla Azzurra per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica.

Ad affiancare Ricchebono, il 28 sera, ci saranno tre chef segnalati dalla Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso e dalla Guida Michelin: oltre a chef Katia Maccari, vi sarà Marco Sacco, due Stelle Michelin e due forchette Gambero Rosso, chef patron del ristorante Piccolo Lago di Verbania e firmatario del menu del ristorante Piano 35 di Torino (una Stella Michelin), situato a 150 metri di altezza, al 35esimo piano del grattacielo Intesa Sanpaolo; Alfredo Russo, una Stella Michelin e una forchetta Gambero Rosso, patron del ristorante Dolce Stil Novo alla Reggia di Venaria.

Sarà presente anche il pastry chef Fabrizio Racca, stella emergente della pasticceria moderna torinese.

Per incrementare i ricavi a favore della Croce Gialla Azzurra di Torino, durante la cena saranno battuti all’asta alcuni indumenti (toque e casacca) firmati degli chef Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, alcuni set di coltelli e pregiate bottiglie di vino, ma anche esperienze gastronomiche esclusive (in cucina con lo chef Marco Sacco).

Il 28 novembre è previsto anche l’evento di degustazione Berebene, organizzato dalla sede torinese del Gambero Rosso. Quest’anno ricorrono i trent’anni della guida Gambero Rosso che premia il miglior rapporto qualità/prezzo.





Tra le novità della guida 2022, l’eliminazione della sezione “gli altri vini”, per evitare di cadere nella mera elencazione di nomi, e la nascita di un’appendice dedicata alle migliori enoteche d’Italia in un’unica sezione. Delle 371 enoteche recensite, sono 43 nomi premiati con i Tre Cavatappi, il riconoscimento del Gambero Rosso per le punte d’eccellenza tra le Enoteche d’Italia, luoghi reali e “virtuali” per acquistare vino di qualità.

Nel 2021 sono stati numerosi i testimonial della kermesse: il divo americano Ronn Moss, l’amatissimo Ridge della soap “Beautiful”, la showgirl Elisabetta Gregoraci, le attrici Manuela Arcuri, Anna Safroncik, Mayra Pietrocola, Devin Devasquez, Guenda Goria, gli attori Alessandro Tersigni e Andrea Montovoli, il duo Le Donatella, le influencer Dasha Kina, Elena Morali, Sara Croce, Fabrizia Santarelli, le Sister Cash, i modelli Stefano Sala, Andrea Melchiorre e Gennaro Lillo, e tanti altri ospiti nel Salotto Hoas.

https://www.hoasgroupeventi.com

Di Indira Fassioni