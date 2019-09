Esselunga in tv

Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E proprio l’autenticità è un altro pilastro della campagna: infatti, per le riprese non sono stati ingaggiati attori professionisti, ma sono stati coinvolti i dipendenti dell’azienda in persona che rappresentano se stessi nel reparto in cui lavorano. Allo stesso tempo non si vedranno materie prime costruite in laboratorio, bensì i veri prodotti, l’insieme delle eccellenze “made in Esselunga”. Ciascun prodotto custodisce una storia fatta di qualità, selezione degli ingredienti, innovazione e manualità. A condurre il filo del racconto è la “S”, segno grafico distintivo del marchio, che appare ripetutamente.



Come set per le scene di negozio è stato scelto il superstore di Vimercate, vicino Milano. Le riprese esterne invece sono state girate tra le colline della Toscana e la Val Tidone dove si trova l’evocativo tornante a S di una scena dello spot. A Milano è stata ricostruita la facciata del primo supermercato della catena esattamente come si presentava nel 1957, anno dell’apertura. È stata riprodotta anche l’ambientazione degli anni ‘50 con le auto e la moda dell’epoca. Come colonna sonora è stato scelto uno dei pezzi più coinvolgenti del patrimonio musicale italiano “Che cosa c’è” di Gino Paoli, reinterpretato in chiave moderna.



Sostiene Sami Kahale, Direttore Generale “Prima di arrivare qui ho sempre pensato a Esselunga come a una catena leader e di riferimento della grande distribuzione italiana ma, una volta in azienda, ho scoperto con entusiasmo un grande patrimonio di eccellenze produttive che andava assolutamente valorizzato. Il nostro è un impegno quotidiano che vede al centro il cliente, le sue esigenze e la ricerca della massima qualità. La nuova campagna descrive proprio questo e, attraverso i gesti delle nostre persone e la straordinaria qualità delle materie prime, svela una storia che solo Esselunga può raccontare”.



La storia delle produzioni risale ai primi anni ’60 quando, per la prima volta, sono state avviate le linee di pasta fresca e prodotti da forno. Con i suoi centri di produzione e di lavorazione, Esselunga offre ogni giorno 230 ricette fresche di gastronomia, oltre a un vasto assortimento di prodotti di pasticceria, pesce e carne, selezionati con le migliori materie prime e sottoposte a scrupolosi controlli qualitativi per i suoi 158 negozi. I prodotti vengono realizzati tutti i giorni con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi. Tutto ciò senza dimenticare la centralità della convenienza per Esselunga: garantire sempre la migliore qualità al prezzo più basso.