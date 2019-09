Torta di biscotti senza cottura

La t orta di biscotti senza cottura è un dolce super goloso a base di savoiardi e cacao che si prepara senza uova e senza forno, perfetto. Veloce e facilissima, la torta di biscotti senza uova ricorda nel sapore e nella consistenza il salame di cioccolato, viene decorata con un velo di cacao e ciuffetti di panna montata non zuccherata.

PROCEDIMENTO

Sbriciolate i biscotti con le mani e raccoglieteli in una ciotola, aggiungete lo zucchero.

Utilizzate il dorso di un cucchiaio per compattare bene. Riponete in frigo per almeno un'ora e decorate poi con ciuffetti di panna montata e un velo di cacao.