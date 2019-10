Dimmi che caffè bevi e ti dirò chi sei

Mille volti, tanti sguardi che sorridono, che vibrano, che pensano. Eppure dietro alle labbra che si schiudono per abbracciare quel liquido caldo e scuro, c’è qualcuno con caratteristiche ben precise e uniche. In occasione della Giornata Internazionale del Caffè giochiamo insieme e scopriamo quale personalità si nasconde dietro ad ogni gusto di Aroma Vero .

L’EQUILIBRATO: chi ama il gusto CLASSICO è solitamente una persona di sostanza, mai banale e mai scontata, che bilancia acidità e dolcezza con grande maestria.

Questo caffè rappresenta le persone equilibrate, che non cadono in eccessi e che amano la genuinità.

IL CONSAPEVOLE: Chi può bere un caffè come SÃO PAULO Ve lo dico io: una persona totalmente consapevole di sé.

È un caffè vivace e agrumato ma nasconde un retrogusto di nocciole e di cacao. È qualcosa di goloso e di assolutamente raro.

Solo chi ama se stesso ed è consapevolmente un leader al timone della propria vita può capire fino in fondo che un caffè come questo è assolutamente prelibato, unico ed imperdibile.

IL NATURALE: Bello vivere accanto a persone genuine che amano la naturalezza dei piccoli gesti. Raro, ma assolutamente appagante.

Per chi pretende il meglio senza rinunciare all’aroma e al temperamento, il DECAFFEINATO rappresenta il top. Le persone naturali vivono la vita con estrema semplicità e con quel giusto abbandono che permette di non rinunciare mai al piacere e di vivere nella semplicità delle cose buone.

IL SENSUALE: Sono persone dalla forte personalità. Amano i sapori pieni, corposi e decisi della vita… quei sapori che lasciano il segno per diventare indimenticabili.

Secondo me chi ama il gusto INTENSO è proprio così. Vive di sensazioni, di pancia. Ama i gusti forti e vuole provare sulla pelle un tornado di emozioni travolgenti.

IL RAFFINATO: Pregiato, 100% Arabica, ricercato e unico. Ecco le caratteristiche del gusto AROMATICO.

Chi può amarlo? Solo un raffinato, un intenditore. Fateci caso e vedrete che per apprezzare questo gusto ci vuole un vero esperto!

IL GENUINO: Pensa a un amico che porteresti sempre con te, quello con cui vai sul sicuro. Pensa a una persona alla quale racconteresti tutto e che quando sei giù è capace di farti sorridere e di farti stare bene.

Se hai voglia di tutto questo, scegli il CREMOSO. Morbido, pastoso e dalla bassa acidità.

Il suo gusto avvolgente e consolante piace davvero a tutti, perché questo è il potere delle cose buone e genuine.

L’ECLETTICO: Hai presente quelle persone sempre in fermento, instancabili e così abili da passare da un argomento all’altro con estrema naturalezza?

Ecco, se ne conosci anche solo una, proponile il gusto GOURMET. Speciale, unico e inconfondibile regala tinte floreali e agrumate, una delizia per il palato… e l’olfatto.

IL SOLIDALE: Affidabile. Ecco l’aggettivo che più si addice a chi scegli il BIO-SOSTENIBILE di Aroma Vero.

La tradizione si unisce alla solidarietà ed è qui che chi ha un cuore grande fa una scelta consapevole unendo all’amore per il caffè, quello per il solidale.

DOLCE: Infine c’è il collega, l’amico, il marito, il compagno che con la sua dolcezza ti riempie la vita. A queste persone uniche e preziose facciamo degustare tranquillamente il GENTILE.

Fresco, fruttato e bilanciato. Il caffè che non ti stancherai mai di bere perché di caffè e di persone così, bisogna solo fare il pieno.