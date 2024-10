Dietor è l'esperto del settore sugar free

È all’interno di questa nuova routine che Dietor vuole rilanciarsi come vero e proprio esperto del mondo sugar free. Per rispondere alle crescenti e sempre nuove esigenze di consumo e per riuscire ad abbattere le principali barriere di categoria, Dietor ha riformulato il suo classico dolcificante, ora caratterizzato da un gusto e una dolcezza mai visti, ideale per ridurre il consumo quotidiano di zucchero, ponendosi come la migliore alternativa sul mercato.