Día de los Muertos: 10 bottiglie per brindare e festeggiare

Il Día de los Muertos, o Giorno dei Morti, è una festa messicana che onora i defunti, intrecciando la memoria con la celebrazione in un'atmosfera che combina riflessione e gioia. Le radici di questa tradizione affondano nelle civiltà precolombiane, in particolare gli Aztechi, che vedevano la morte non come la fine, ma come parte integrante del ciclo vitale. Celebrata il 1° e 2 novembre, questa ricorrenza si sovrappone alle festività cattoliche di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, con la credenza che, in questi giorni, le anime dei defunti tornino a riunirsi con i vivi.