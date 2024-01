La cucina stellata di Felice Lo Basso vola in alta quota

Sulle tratte aeree di lunga percorrenza la qualità del cibo servito può essere un elemento che influenza l'intera esperienza di volo. Ciò che si trova nel vassoio del pasto diventa una sottile linea di demarcazione tra un viaggio piacevole e uno da dimenticare.

La Compagnie, compagnia aerea francese con soli sedili business class, questo lo sa bene e ha deciso di fare una mossa intelligente e audace. Servire ai passeggeri un menù da guida Michelin.

Dopo gli abissi sottomarini norvegesi e quelli delle Maldive, la cucina stellata tocca un’altra altitudine e arriva sopra le nuvole. Felice Lo Basso, Chef Patron di Felix Lo Basso home & restaurant a Milano (una stella Michelin), firma il nuovo menu invernale de La Compagnie, portando le sue creazioni ad alta quota nella tratta non stop Milano-New York.

Come racconta lo Chef, è stata una sfida divertente perché altitudine, pressione, umidità della cabina e persino il rumore bianco di sottofondo alterano la percezione del gusto, in particolare di sale e zucchero.

Un’esperienza fuori dal comune, senza dubbio, che da sola vale il viaggio fino a New York. Si comincia con uno champagne di benvenuto godendosi le comodità dei sedili-letto, la meditazione, il wi-fi gratuito e il kit beauty di cortesia. Si parte e il tavolino viene apparecchiato con una candida tovaglia bianca, e inizia il percorso scelto da Felice Lo Basso. Nel piatto un cous cous con gamberi arrosto, verdure e polvere di Gambero Rosso di Rosso de Mazara, che regala spinta e sapore al piatto. Come main course un branzino, croccante all’esterno e morbidissimo, con selezione di verdure e dressing allo zafferano; oppure l’alternativa vegetale, lasagne di melanzane con mozzarella e basilico. Ad ogni portata viene proposto un wine pairing: nel calice Friulano, Chardonnay e Pinot della tenuta Vigneti Le Monde. Il viaggio (e questa volta non possiamo usare altre parole) si conclude con un tortino morbido al cioccolato, non stucchevole ma con un’impronta di cacao decisa.

I menù stellati dei voli La Compagnie

Il progetto di portare a bordo dei voli La Compagnie la cucina di alcuni dei più importanti chef italiani è nato l’anno scorso con un piatto ideato dallo Chef Lorenzo Congo, che ha scelto di omaggiare la tradizione veneta con zucchina, baccalà mantecato e maionese al pistacchio. A seguire, nei mesi successivi, i menu della Business Class hanno visto la Chef Isabella Potì curare il dessert e una ricetta speciale dello Chef Floriano Pellegrino. A primavera 2024, dopo il menu di Felice Lo Basso, sarà il turno della Chef Chiara Pavan di Venissa (stella Michelin rossa e verde) che porterà a bordo una tartare di carote con panna acida ed erbe primaverili, seguita da una portata principale a base di corvina e verdure primaverili.

Di Indira Fassioni