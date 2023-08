Chi firma la cucina della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Lo chef trevigiano Tino Vettorello si appresta a tornare in primo piano alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, giunta alla sua 80esima edizione e in programma dal 30 agosto al 9 settembre.

Confermando una collaborazione ormai consolidata, Vettorello guiderà quest’anno le cucine della prestigiosa Terrazza Biennale by Campari, posizionata di fronte al Red Carpet, e del rinomato ristorante nel Palazzo del Casinò. Questa partnership tra l'arte cinematografica e la cucina di alta classe ha attirato nel corso degli anni celebrità di fama internazionale, rendendo il nome di Vettorello associato sempre all’eccellenza culinaria.

Tra gli ospiti che hanno mangiato i piatti dello chef Vettorello nel corso degli anni figurano nomi come George Clooney, Penelope Cruz, Michael Caine, Michelle Pfeiffer, Lady Gaga e iconici artisti italiani, tra cui Vasco Rossi, Monica Bellucci e Gianna Nannini.

In un'intervista, lo Chef Vettorello ha svelato i dettagli del suo piano culinario per l'evento: "La proposta di menù sarà perlopiù all’insegna della tradizione veneta, rivisitata in chiave contemporanea. Offriremo agli ospiti l’opportunità di degustare piatti prevalentemente a base di pesce del Nord Adriatico, a cominciare dalle vongole biologiche di Caorle fino all’ormai noto granchio blu della Laguna, ma anche molta verdura e frutta di provenienza locale."

La scelta di enfatizzare le materie prime locali e la sostenibilità è al centro della filosofia di Vettorello: "È stata ormai tracciata una strada molto chiara che corre lungo la direzione della sostenibilità e della valorizzazione di straordinarie materie prime che fortunatamente il nostro territorio ci mette a disposizione. Diventa così imprescindibile nella mia proposta di cucina tenere alto il coefficiente di mediterraneità, i cui criteri guida sono la leggerezza, la stagionalità, la territorialità, ovviamente mixati con la fantasia e l’artigianalità. Si tratta di caratteri distintivi del Made in Italy ed è un privilegio poterli raccontare e servire ad un pubblico internazionale come quello della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia."

Tra gli eventi di spicco già annunciati, si evidenzia l'evento "Onore alle Donne" organizzato dalla casa di produzione Catalyst Studio, che celebra il contributo delle donne nell'industria cinematografica. Al Palazzo del Casinò, Vettorello creerà un menu speciale per la cena dedicata al film "Waking the Sleeping Grape" di Sebastian Basco, in cui la tradizione culinaria veneta si unirà ai migliori vini cinesi presenti nel film. Inoltre, altre cene tematiche renderanno il Palazzo del Casinò un luogo di sinergia tra moda, cinema e gastronomia.

Di Indira Fassioni