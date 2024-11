Il nuovo numero di Cotto e Mangiato Magazine del mese di Novembre

Una delle parole chiave in cucina è fantasia e per questo è importante sperimentare e provare abbinamenti nuovi. In questo numero potete trovare molte varianti del purè, il contorno perfetto per carne e pesce. Purè di patate, purè di patate e broccoli con peperoncino, purè di patate e piselli … sono solo alcune delle ricette che potete provare e personalizzare a vostro gusto.