Colomba: il dolce di Pasqua sulle tavole di 8 italiani su 10

Il DECRETO DEL 2005 - Il Decreto “Disciplina della Produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno: un disciplinare produttivo per l’ottenimento della denominazione riservata”, adottato sia dal Ministero delle Attività Produttive che da quello delle Politiche Agricole, è stato voluto fortemente da Unione Italiana Food (precedentemente A.I.D.I.) in quanto definisce in maniera ufficiale le regole di produzione dei lievitati da ricorrenza, come la Colomba, e protegge il consumatore dalla possibilità di acquistare prodotti di imitazione ottenuti tramite metodi e ingredienti non riconosciuti o inadatti e di minor qualità.