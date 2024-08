Capo d’Orlando diventa meta gourmet con il Ristorante Peperosa

L’estetica di Peperosa gioca su un concept contemporaneo, seppur caldo e accogliente. 25 coperti all’interno e 40 all’esterno, in un giardino dallo stile minimal, che guarda da grandi vetrate sul porto, punto d’arrivo e partenza per eleganti barche a vela e yacht di ospiti internazionali. Gli interni sono giocati sui toni del grigio, dall’antracite dei tavoli in pietra lavica a tonalità più chiare come quelle delle comode sedute in pelle grigia, su cui risaltano tocchi di ambra, data dai dettagli in legno di faggio, e da alcuni elementi della mise en plâce, tra cui bicchieri e i sottopiatti. Sul fondo della sala un grande quadro richiama le atmosfere eoliane, che riportano idealmente agli esterni, dove gli arredi sono in ferro zincato bianco abbinati a sedute di design.