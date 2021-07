"Aria di San Daniele Pic-Nic": un tour delle bellezze Made in Italy tra sapori e cultura

Dal Castello di Collegno, in provincia di Torino, a Villa Viviani di Firenze, passando per Villa dei Cesari a Roma fino a Napoli, nella Terra degli Aranci: queste sono le tappe di “Aria di San Daniele Pic-Nic”. Quattro appuntamenti ideati dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per celebrare il ritorno delle attività e della convivialità, valore distintivo del marchio. L’esclusiva esperienza, a cui è possibile partecipare prenotandosi online, prenderà il via il 16 luglio dalla tappa torinese e avrà luogo all’interno di dimore e ville storiche.

Dopo un periodo negativo fatto prevalentemente di distanze, quale modo migliore di festeggiare la ripresa delle attività e il ritorno alla socialità e alla convivialità con un pic-nic in una location storica, gustando prodotti di prima qualità Made in Italy. Proprio per questa ragione il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha creato una serie di appuntamenti in 4 tappe, ovvero “Aria di San Daniele Pic-Nic”: si tratta di un’iniziativa che si pone anche l’obiettivo di dare risalto alla ripresa delle attività e il ritorno alla convivialità, ma allo stesso tempo anche alla narrazione del San Daniele DOP e al rapporto coi milioni di consumatori in Italia e nel mondo.

A fare da scenario in questa iniziativa saranno luoghi storici ed esclusivi: dal Castello di Collegno (TO) alla fiorentina Villa Viviani, passando per Villa dei Cesari nella Capitale fino a Napoli nella Terra degli Aranci. I partecipanti riceveranno un cestino per due persone. Ogni cestino avrà al suo interno prodotti tipici in base alla città di appartenenza della location, oltre a dessert e bevande. A completare il menù una degustazione di Prosciutto di San Daniele tagliato al coltello e a macchina. Previsti plaid riservati situati a debita distanza per garantire un adeguato distanziamento interpersonale.

Gli eventi sono a numero chiuso e gli ospiti potranno partecipare solo tramite prenotazione online effettuabile sul sito internet Aria di San Daniele.

L’iniziativa made in Consorzio del Prosciutto San Daniele ha come obiettivo primario quello di dare risalto alla ripresa delle attività, ma, allo stesso tempo, vuole anche riprendere la narrazione del prodotto, icona del Consorzio stesso, e delle sue peculiarità e qualità che lo hanno sempre contraddistinto. Inoltre, l’idea di associare il pic-nic al sapore del Prosciutto di San Daniele vuole riprendere e rafforzare il rapporto tra la company e i singoli consumatori o partecipanti che prenderanno parte agli eventi organizzati.

A proposito di appuntamenti organizzati: la prima tappa di Aria di San Daniele Pic-Nic si terrà il 16 luglio alle porte di Torino presso il Castello di Collegno a partire dalle 18.30. Secondo appuntamento, invece, fissato per il 22 luglio: a far da cornice Firenze con i giardini di Villa Viviani. La terza tappa, che si terrà il 16 settembre, porterà ospiti e partecipanti a Roma, all’interno della Villa dei Cesari. Per l’ultima tappa, è stata scelta la Terra degli Aranci di Napoli: il tutto si svolgerà il 23 settembre.

http://esperienza.com/ariadisandanielepicnic

Di Indira Fassioni