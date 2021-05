Anche lo street food è verde al Monza Green Experience

Monza Green Experience è il punto di riferimento per tutti gli appassionati del verde, ma anche per i semplici curiosi che desiderano approcciarsi per la prima volta al mondo delle piante e dei fiori.

Da un'idea di Visionplus, dal 4 al 6 gugno 2021 l’Avancorte della Villa Reale diventerà cornice di quello che vuole essere un appuntamento annuale imperdibile con il verde di qualità, atteso da tutti coloro che amano la natura e le sue creazioni.

Ospiti saranno alcuni tra i migliori florovivaisti, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che vorranno. Un'esperienza tra design, arte, giardini tematici, piante rare, insolite e da collezione, in uno speciale format green che unisce natura, botanica, design & handmade market, laboratori e incontri, street food e concerti.

Il programma:

Venerdì 4 giugno - Rosè nel Roseto

Per molto tempo in Italia il vino rosato o rosé è stato offuscato dai grandi rossi e dai famosi bianchi. Oggi, però, è riconosciuto come la vera tendenza del millennio. Per questo motivo, ma anche per sottolineare il continuum con il format Monza Experience e la già affermata Monza Wine Experience, venerdì 4 giugno il roseto della Villa Reale ospiterà una serata esclusiva, in cui assaggiare alcuni tra i migliori vini rosati d'Italia. ROSÈ NEL ROSETO sarà l'occasione per avere un'anteprima della Monza Green Experience e conoscere case vinicole invidiate in tutto il mondo.

Sabato 5 giugno – Cappelli in Fiore

CAPPELLI IN FIORE vuole essere la vera inaugurazione della Monza Green Experience. Per l'occasione le signore si potranno sbizzarrire, presentandosi alla manifestazione con cappelli decorati o da far abbellire ai flower designer di MGE. Una festa di colori e profumi, una passerella di creazioni nel segno dei fiori e del verde, un vero e proprio appuntamento glamour con chi vuole uscire dal consueto per un giorno, divertire e divertirsi. Cappelli in fiore sarà quindi una girandola di mise, che trasformerà per un pomeriggio la Villa Reale e i suoi giardini in un party d'oltremanica.

Sabato 5 e Domenica 6 giugno – Polo del Verde

Monza Green Experience vuole diventare un'importante vetrina italiana per il vivaismo nazionale e internazionale. È per questo che protagonisti della prima edizione saranno i migliori florovivaisti della Lombardia, molti dei quali si tramandano da generazioni conoscenze, entusiasmo e motivazioni. Per due giorni, gli esperti del verde esporranno i loro prodotti in quello

che sarà un grande POLO DEL VERDE, dando la possibilità di ammirare, acquistare e acquisire consigli e curiosità. All'interno della Monza Green Experience si potranno così ammirare rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee. Ma non è finita qui: Monza Green Experience vuole premiare anche la passione, la ricerca e l'impegno. È per questo che sarà indetto un concorso per premiare lo STAND PIÙ CREATIVO.

Saranno organizzati, inoltre, incontri e seminari gratuiti, tenuti dagli stessi espositori. Gli argomenti principali saranno la storia, l'uso e la cura delle piante, ma anche arte floreale, mise en place, floriterapia.

A fare da contorno alle bellezze botaniche firmate MGE ci sarà una sezione dedicata all'artigianato di alta qualità, alle attrezzature da giardinaggio professionali, all'arredamento da esterno e da interno, ma anche a tessuti da giardino e prodotti per il benessere. Il POP UP MARKET di MGE sarà unico nel suo genere: espositori provenienti da tutta Italia, spazieranno tra creatività e design trasformando gli spazi dell'Avancorte reale in un'attrazione a tutti gli effetti.

Green Food

Durante i due giorni di Monza Green Experience sarà allestita un'area ristoro dove gustare le scelte green di alcuni tra i più ricercati street food d'Italia. Food truck vegani con piatti sorprendenti, carretti di gelato prodotto con materie prime coltivate nel rispetto del territorio, chioschetti di frutta fresca tagliata al momento: le proposte GREEN FOOD della Monza Green Experience offriranno proposte inedite ed eco-solidali.

Photo Contest

Durante i due giorni di manifestazione, fotografi dilettanti, amatori e professionisti potranno partecipare al MGE PHOTO CONTEST e avere l'opportunità di conoscere la natura e esaltare le sue mille sfaccettature. Le fotografie scattate negli spazi dell'evento potranno diventare le immagini ufficiali della Seconda Edizione di Monza Green Experience, utilizzate per i materiali di comunicazione, sito web, proiezioni in formati audiovisivi nonché per futuri allestimenti di mostre fotografiche.

Domenica 6 giugno - Conciorto

Monza Green Experience vuole farsi ricordare come una manifestazione unica nel suo genere. È per questo che sceglie di portare unicità e rarità, difficili da dimenticare. Ad esempio: avete mai suonato un peperone? Natura e Tecnologia sono elementi imprescindibili della nostra vita. Spesso lontani e antitetici, diventano per il CONCIORTO un'idea di sintesi artistica, a volte poetica e a volte comica. Un progetto che cerca di proporre una personale lettura di quanto di naturale, magico, delicato e sintetico offre l'esperienza del contatto tra i mondi, tra le diverse energie elettriche e spirituali che attraversano la nostra vita. Questo lavoro è reso possibile da interconnessioni, che permettono di suonare dal vivo gli ortaggi, di interrogarli e di mettersi al loro ascolto.

La prima edizione del MGE si concluderà con un'iniziativa indirizzata al Liceo Artistico Liceo Artistico “Nanni Valentini”: gli studenti del terzo e quarto anno si cimenteranno in un LAND ART CONTEST con la realizzazione di una serie di opere naturalistiche tra i giardini della Villa Reale. La natura, le piante, i fiori e i frutti saranno gli strumenti che i giovani artisti, insieme ai flower designer MGE, utilizzeranno per ricreare vere e proprie sculture naturali.

www.monzagreenexperience.it

Di Indira Fassioni