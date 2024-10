Al via la settima edizione di Milano Wine Week

Si apre con il tradizionale brindisi inaugurale in piazza Tre Torri, in collaborazione con il Consorzio dell’Asti DOCG, la settimana del vino e l’esclusivo party One Wine Night nella prima giornata di sabato 5 ottobre. È nel cuore di City Life, non a caso simbolo milanese di modernità e innovazione, che prende vita la Milano Wine Week 2024, alimentata dall’energia di migliaia di persone che ogni anno si uniscono per celebrare insieme il metaforico “taglio del nastro”. La sera, i festeggiamenti si spostano alla nuova, iconica location: i Dazi Milano, presso l’Arco della Pace dove si svolgerà la serata One Wine Night, progetto ideato da MWW e Carrefour, che celebra le grandi firme del mondo del vino. Ma non solo: questo spazio iconico, restituito ai milanesi in seguito a un’importante opera di restauro, diventerà uno degli hub fondamentali della manifestazione per tutta la durata di Milano Wine Week 2024, ospitando uno dei format più apprezzati: l’Enoteca MWW.