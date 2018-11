Aggiungi un posto a tavola: il menù solidale degli chef

Il Centro Clinico NeMO in collaborazione con Identità Golose, giunge quest’anno alla terza edizione della cena di gala “ Aggiungi un posto a Tavola ” che sarà anche l’occasione per celebrare i dieci anni dall’apertura del primo dei quattro Centri NeMO che l’Italia conta attualmente. Si tratta di centri di eccellenza multidisciplinare specializzati in tecniche di cura per malattie neuromuscolari come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), l’ Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e le distrofie muscolari.

Si svolgerà il 24 novembre presso l’Ospedale Niguarda, il più grande e antico ospedale di Milano; sarà una serata di musica, spettacolo e soprattutto di cucina. I riflettori saranno puntati sulla disfagia: un sintomo dell’apparato digerente che provoca difficoltà nel deglutire cibo e liquidi e che colpisce il 70% delle persone affette da patologie neurologiche. L’impatto della disfagia gioca un ruolo fondamentale nel benessere dell’individuo che ne è affetto, per questo l’assistenza terapeutica coinvolge un team di specialisti: fisiatra, nutrizionista, logopedista, neurologo, radiologo in base alle esigenze del caso specifico.



Un grande progetto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia e aprire una raccolta fondi per migliorare, tramite progetti di assistenza, accoglienza e riabilitazione, la qualità della vita dei pazienti che ne soffrono e delle loro famiglie.



Dieci grandi interpreti tra chef stellati e maestri della cucina hanno pensato e realizzato alcuni piatti studiando una consistenza adatta per i pazienti affetti da disfagia, senza per questo rinunciare alla qualità e alla ricercatezza dei piatti, che saranno facili da deglutire e allo stesso tempo gourmet.



Gli chef impegnati nel progetto: Eugenio Boer – Bu:r, Milano; Christian Milone (1 stella Michelin) – Trattoria Zappatori, Pinerolo (TO); Andrea Ribaldone – Osteria Arborina, La Morra (CN); Eugenio Roncoroni – Ristorante Al Mercato, Milano; Paolo Lopriore – Ristorante Il Portico, Appiano Gentile (CO); Paco Magri – Ristorante Dordoni, Cremona; Matteo Monti – Milano; Misha Sukyas – Star Food Network; Diego Rossi – Trattoria Trippa, Milano; Franco Aliberti – Ristorante La Preséf, Mantello (SO). Prenderanno parte all’evento anche: Club del Fornello di Rivalta, Roberta Lamberti con La Polpetteria dei Fratelli Lamberti, Gianni Cocco (Italian Coffee Trainer).



A presentare la serata sarà Niccolò Torielli, noto volto televisivo e voce radiofonica. L’evento sarà allietato dall’intrattenimento del duo circense QUATTROX4, impegnato dal 2011 nella promozione e valorizzazione del circo contemporaneo come linguaggio artistico. Non mancherà una parte di intrattenimento musicale che sarà affidato al Quartetto EFFE, quartetto d’archi tutto al femminile con un repertorio che spazia dalla musica contemporanea a quella pop e rock.



La cena “Aggiungi un posto a Tavola” verrà realizzata anche grazie al supporto di Food Genius Academy, CIR Food e Progeni. Si ringraziano: Antonella Bondi, Acqua Panna e San Pellegrino, Lavazza, Birra del Borgo, Cmb, Gemmo, Italia Servizi Integrati, Servizi Italia, Best in Parking, Coopservice, SymposiumLab, Tenuta di Tavignano, Adolfo Rizzardelli, Antica Cantina Fratta, Azienda Agricola Cravanzola, Azienda Agricola Nicolis, Istituto Alberghiero Carlo Porta di Milano.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it