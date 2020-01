A Rimini torna Sigep

Un’edizione ancora più ricca, di business, internazionalità, aggiornamenti professionali, tensione al futuro, attenzione ai luoghi di consumo e networking tra le varie community professionali – grazie anche alla contemporaneità con A. B. Tech Expo, 6° Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario –, il cui cuore pulsante sarà la Vision Plaza (novità 2020), un luogo, ma anche un think tank dove esperti del settore e opinion leader presenteranno le loro visioni sul futuro del business dolce.

Per il settore Gelato sono già al lavoro le squadre nazionali che si affronteranno alla nona dizione della Coppa del Mondo di Gelateria, la più importante competizione dedicata al gelato artigianale: 12 team formati da grandi professionisti provenienti da Messico, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Argentina, Colombia e Ungheria che si sono affinati nel corso di dure selezioni svoltesi nei diversi continenti. In palio la sfida finale nella prestigiosa cornice della Gelato Arena, posizionata sotto la cupola della Hall Sud, punto centrale e nevralgico del quartiere fieristico di Rimini.

Per sostenere il lungo lavoro di preparazione delle proprie squadre, Italia e Francia, le due nazionali che ad oggi contano maggiori vittorie, hanno dato vita ai primi due club “Coppa del Mondo di Gelateria”, contributi importanti in termini di cultura, saper fare ed esperienza, formati da protagonisti di primo livello del settore che daranno una marcia in più ai concorrenti delle rispettive squadre.

Per il settore Pasticceria, in attesa dei Mondiali Juniores e Femminile che la kermesse ospiterà nel 2021, la Pastry Arena (pad. B5) vedrà nella giornata di sabato 18 il gradito ritorno di “The Star of Sugar”, competizione unica e spettacolare che prevede la realizzazione di splendide sculture in zucchero, con la novità 2020 della prova del “dolce da viaggio”.

Ma le competizioni di pasticceria a Sigep non finiscono qui: in programma anche i Campionati Italiani Seniores (domenica e lunedì) e Juniores (martedì), oltre a SIGEP Giovani (mercoledì), gara di eccellenza per le scuole professionali.

Il 19 gennaio, sempre alla Pastry Arena, si passa dalla teoria alla pratica con i “Pastry Talks”: conversazioni e appuntamenti con esperti di pasticceria e non solo, tra cui Iginio Massari, Sal De Riso, Luigi Biasetto, Santi Palazzolo, Gino Fabbri e il maestro francese Pierre Hermè.

Le novità della pasticceria non potevano che andare di pari passo con quelle del cioccolato.

Dal 18 al 22 gennaio, infatti, nell´area Ila & Iicct (Pad. B3), si potranno degustare le varianti più disparate del cioccolato con agronomi, coltivatori e tecnici della Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Repubblica Dominicana. Il 19 gennaio si passa dalla pratica alla teoria con l´evento “I Trend Internazionali del settore cioccolato”, in programma alla Vision Plaza - Hall Sud.

Nella Coffee Arena (pad. D1) si svolgeranno invece i sette Campionati Italiani Baristi, utili all’accesso ai mondiali del prestigioso World Coffee Events: CIBC - Campionato Italiano Baristi, CILA - Campionato Italiano Latte Art, CIGS - Campionato Italiano di Coffee in Good Spirits, Campionato Italiano Brewers Cup, Campionato Italiano Cup Tasters, Campionato Italiano Ibrik e Campionato Italiano Coffee Roasting.

E nell’anno di A.B. Tech Expo non poteva non esserci un’area dedicata alle competizioni della panificazione: la Bakery Arena (pad. D4), che ospiterà “Bread in the City”, il concorso internazionale dedicato all’arte bianca.

www.sigep.it

Di Indira Fassioni