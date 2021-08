A fine agosto sul lago di Como debutta la Whisky Week

Sul lago di Como arriva la Whisky Week: una settimana accompagnata dai migliori assaggi di whisky provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia. Il team di Whisky Club Italia organizza a Como il primo di una serie di incontri itineranti che toccheranno nei prossimi mesi le tantissime città italiane in cui si annidano appassionati di distillati. L'appuntamento andrà in scena nell'ultima settimana del mese di agosto con una serie di incontri nei principali bar, ristoranti e hotel comaschi, e culminerà domenica 29 agosto 2021 presso la prestigiosa Villa Revel Parravicini, dalle 12 alle 22.

Gli ingredienti? Whisky, musica, cibo, divertimento, relax, fumo lento e qualche sorpresa. In linea con le politiche legate all'emergenza sanitaria, gli ampi spazi all’aperto della Villa, uniti alla possibilità di una salutare scampagnata in riva al lago, renderanno l’evento sicuro e family friendly. Le stazioni ferroviarie, a soli 10-15 minuti di camminata, permetteranno di raggiungere la location in treno partendo dalle principali città della Lombardia. In particolare, le degustazioni si terranno in villa, ma anche in aria (su un elicottero) e in acqua (a bordo di un motoscafo).

Dalle 12 alle 22 di domenica, ai banchi con numerosi assaggi di whisky, si affiancheranno un’area food (orario continuato sino alle 21) dove pranzare, fare merenda o cenare e un angolo miscelazione dove si alterneranno i bartender professionisti del Lago. Nell’angolo fumo lento a cura dello 035 Cigar Club sarà possibile sperimentare abbinamenti tra whisky e sigaro.

La location: Villa Revel Parravicini, Como

Villa Revel Parravicini è una suggestiva ed aristocratica dimora d'epoca sul Lago di Como che unisce il fascino del passato al glam contemporaneo, con la sua maestosa architettura in stile neoclassico e il suo giardino all'italiana e verdissime oasi circoscritte da siepi di bosco. La darsena privata consente agli ospiti uno scenografico arrivo dal lago: la pista pedonale che collega la centrale piazza Cavour con Cernobbio passa proprio di fronte alla Villa e consente di raggiungere a piedi in pochissimi minuti attrazioni come i giardini di Villa Olmo e il Tempio Voltiano.

Whisky Club Italia

Con oltre 16mila iscritti, Whisky Club Italia è il più grande whisky club italiano, con cuore nella Brianza Lecchese e distaccamenti che coprono buona parte del territorio nazionale. Grazie all’esperienza dei tanti eventi organizzati dal Sud al Nord Italia i fondatori Claudio Riva, Davide Terziotti e i responsabili dei Clan hanno fatto squadra per diffondere la cultura del distillato e del bere consapevole, sino a giungere nel 2019 – l’ultimo anno di attività in presenza – al traguardo di ben 241 degustazioni organizzate. Numero replicato #ONAIR nel 2020-2021 durante i 12 mesi di lockdown.

https://whiskyweek.it

Di Indira Fassioni