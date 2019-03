8 marzo: FICO lancia “Sfoglia da Guinness”

La parità dei sessi passa anche attraverso la sfoglia. Contro tutti gli stereotipi FICO ( Fabbrica Italiana Contadina ) Eataly World nel giorno della festa della donna lancia la sfida per realizzare la sfoglia più lunga del mondo . È ormai noto che anche gli uomini hanno fatto il loro ingresso in uno dei mestieri considerati tradizionalmente “femminili” e appannaggio delle massaie. In tutta Italia sempre più rappresentanti di sesso maschile, soprattutto giovani, si mettono al mattarello carpendo i segreti di mamme e nonne. Il 12 maggio , nel parco del cibo di Bologna , si terrà “ Sfoglia da guinness ”, per realizzare la sfoglia fresca tirata al mattarello più grande di sempre: 100 metri di bontà all’uovo , realizzata da uomini e donne in arrivo da tutta Italia . Saranno all’opera infatti cuochi e cuoche delle Cesarine , le Mariette e i Marietti di Casa Artusi e le sfogline di SfogliAmo , che insieme a FICO organizzano la giornata da record.

“Il soffitto di cristallo, la difficoltà delle donne di arrivare al vertice delle aziende e delle istituzioni, si infrange anche rompendo gli stereotipi su quali debbano essere, invece, i lavori femminili. Vogliamo andare oltre i pregiudizi, portando a FICO persone, giovani e meno giovani, che hanno trovato nel mestiere della sfoglia una professione che è anche una passione, che racchiude le nostre tradizioni e la nostra cultura enogastronomica”: sono queste le parole con cui Tiziana Primori, amministratore delegato di FICO Eataly World, spiega l’iniziativa.



Se la pasta è, nel mondo, la regina della cucina italiana, la pasta fresca è una tradizione della cucina domestica che attraversa la penisola da Nord a Sud, con migliaia di ricette e di versioni. Un’arte tutt’altro che relegata nel passato, come dimostra la start up bolognese SfogliAmo: una cooperativa di ragazzi e ragazze che propongono in veste moderna e gourmet una delle attività classiche dell’enogastronomia italiana. A FICO, metro per metro, l’Italia della sfoglia si dipanerà in tutte le sue ricette e tradizioni, mostrando dal vivo l’incredibile varietà di formati nati per accogliere i ripieni, i condimenti e le salse di ogni angolo d’Italia.



Accanto ai giovani di SfogliAmo, saranno all’opera decine di “artisti del mattarello”. A “Pasta da guinness” parteciperanno infatti le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia che conta più di 600 tra padrone e padroni di casa appassionati e accoglienti, che aprono le porte delle loro cucine a viaggiatori curiosi per coinvolgerli in esperienze culinarie indimenticabili (www.cesarine.it). A FICO Eataly World arriveranno Cesarine da ben 11 regioni italiane: una “biodiversità” di cucine locali che rappresenta la vivacità del network e la sua presenza capillare in Italia.



Nella performance non potevano mancare le Mariette e i Marietti di Casa Artusi, che, fra le altre attività, insegnano nei corsi della scuola del centro di cultura dedicato al padre della cucina italiana e prendono il loro nome dalla fedele e insostituibile governante dell'Artusi, Marietta Sabatini. L’Associazione - che conta, fra uomini e donne, più di centocinquanta soci - persegue il fine statutario, senza fini di lucro, di valorizzare la cucina di casa e le tradizioni gastronomiche popolari, con una speciale attenzione rivolta alla cucina della tradizione emiliano-romagnola.