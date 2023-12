50 Top Italy svela i Migliori Ristoranti Italiani del 2024

Dopo giorni di attesa sono state finalmente svelate le nuove classifiche di 50 Top Italy, la prestigiosa guida online frutto del lavoro di decine di ispettori che, in totale anonimato, valutano ogni anno ristoranti italiani di ogni tipo, dentro e fuori i confini del Paese. La premiazione è andata in scena lo scorso 12 dicembre durante il Gran Galà della Cucina Italiana al Teatro San Babila di Milano.

Durante la cerimonia sono stati premiati tantissimi indirizzi, tra cui i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2024. Al primo posto si è classificato Il Carpaccio di Parigi, al secondo posto Gucci Osteria Tokyo e al terzo Don Alfonso a Toronto.

Premiati anche Trattoria da Burde a Firenze come Migliore Trattoria/Bistrò Moderna; Zia Restaurant a Roma in prima posizione per Cucina d’Autore; Osteria Francescana, a Modena, numero uno come Grande Ristorante e Villa Crespi a Orta San Giulio, prima per la categoria Luxury.

Al Gran Galà della Cucina Italiana di 50 Top Italy sono stati anche consegnati gli attesissimi Premi Speciali come quello a Francesca Barone, giovanissima Chef della Fattoria delle Torri a Modica (figlia d’arte del noto Chef siciliano Peppe Barone), che ha vinto il riconoscimento come Giovane Chef dell’Anno 2024.

Tutti i Premi Speciali di 50 Top Italy 2024

Novità dell’Anno 2024 – Solania Award, in Italia: Evviva Maria – Conversano (BA), Puglia

Novità dell’Anno 2024 – Solania Award, all’estero: Art di Daniele Sperindio – Singapore, Singapore

Chef dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award, in Italia: Riccardo Monco – Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana

Chef dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award, in Italia: Alessandro Della Tommasina – Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana

Chef dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award, all’estero: Vania Ghedini – Sesamo – Marrakesh, Marocco

Pranzo dell’Anno 2024 – Pastificio dei Campi Award, in Italia: Villa Crespi – Orta San Giulio (NO), Piemonte

Pranzo dell’Anno 2024 – Pastificio dei Campi Award, all’estero: Il Ristorante – Luca Fantin – Tokyo, Giappone

Manager dell’Anno 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award, in Italia: Raffaele Mellino – Quattro Passi – Massa Lubrense (NA), Campania

Manager dell’Anno 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award, all’estero: Fabio Trabocchi – Fiola -Washington DC, USA

Giovane Chef dell’Anno 2024 – D’Amico Award: Francesca Barone – Fattoria delle Torri – Modica (RG), Sicilia

Icon 2024 – D’Amico Award: Casa Cuomo by Salvatore Cuomo – Jakarta, Indonesia

Migliore Prima Colazione 2024 – Birrificio Fratelli Perrella Award, in Italia: Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (LU), Toscana

Migliore Prima Colazione 2024 – Birrificio Fratelli Perrella Award, all’estero: Four Seasons Hotel des Bergues Geneva – Ginevra, Svizzera

Piatto dell’Anno 2024 – Latteria Sorrentina Award, in Italia: Fusilli, peperone e tartufo bianco – Condividere – Torino, Piemonte

Piatto dell’Anno 2024 – Latteria Sorrentina Award, all’estero: Pacchero ai 7 pomodori – Gucci Osteria Tokyo -Tokyo, Giappone

Sommelier dell’Anno 2024 – Asti DOCG Award: Jessica Rocchi – Andrea Aprea – Milano, Lombardia

Migliore Carta dei Vini 2024 – Asti DOCG Award: Da Vittorio Shanghai – Shanghai, Cina

Maître dell’Anno 2024 – Goeldlin Award, in Italia: Rudy Travagli – Enoteca La Torre – Roma, Lazio

Maître dell’Anno 2024 – Goeldlin Award, all’estero: Clara Del Corso Martena – Clara – Bangkok, Thailandia

Pasticceria nella Ristorazione 2024 – Mulino Caputo Award, in Italia: Palazzo Petrucci – Napoli, Campania

Pasticceria nella Ristorazione 2024 – Mulino Caputo Award, all’estero: La Table d’Antonio Salvatore – Montecarlo, Principato di Monaco

Made in Italy 2024 – Mammafiore Award: Rezdôra – New York, USA

Creatività 2024 – Pastificio dei Campi Award: Franco Salvatore e Andrea Zazzara – 28 Posti – Milano, Lombardia

Tradizione Regionale Italiana Award: Nabucco – Milano, Lombardia

Il Miglior Sushi 2024 – Asti DOCG Award: Moi – Prato, Toscana

La Migliore Cacio e Pepe 2024 – Ferrarelle Award: Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio

Il Miglior Panino 2024 – Mulino Caputo Award: Da Gigione Gourmand – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

Il Miglior Ristorante di Pesce 2024 – Latteria Sorrentina Award: Punto Nave – Monterusciello (NA), Campania

Il Migliore Street Food 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award: Scirocco – Catania, Sicilia

Il Miglior Bistrò Vegetale 2024 – D’Amico Award: Altatto – Milano, Lombardia

Di Indira Fassioni