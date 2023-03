Oggi l'occasione giusta per non sentirsi in colpa e regalarsi una bella fetta del proprio dolce preferito oppure per correre ai fornelli a sperimentare una nuova ricetta

Il 17 marzo è la Giornata Mondiale delle Torte: 4 ricette facili per stupire proprio tutti

Nella Giornata Mondiale delle Torte sia crude, cotte o vegan mettono d’accordo grandi e piccini: davanti ad una tazza di tè o come dessert a fine pasto. Ecco quindi 4 ricette semplici e d’effetto della blogger Monica Bergomi (La Luna sul Cucchiaio) per festeggiare al meglio insieme alle persone che amate di più.

Crostata senza cottura ai mirtilli

Una crostata ai mirtilli veloce e fresca, splendida da presentare e incredibilmente senza cottura, tanto buona che conquista al primo assaggio grandi e piccini.

La crostata senza cottura ai mirtilli è perfetta come dessert di fine pasto, per una fresca merenda o per il bruch della domenica. Una torta con pochi ingredienti, completamente senza zucchero raffinato, ricca di fibre, che fanno tanto bene all’intestino, con tante vitamine e sali minerali.

La crostata senza cottura ai mirtilli è l’ideale come dolce dell’ultimo minuto, perfetta da fare anche in vacanza senza accendere i fornelli.

INGREDIENTI (STAMPO 22/24 CM)

300 g yogurt greco - 150 g mirtilli - 20 g miele d’acacia o sciroppo d’acero - 120 g datteri snocciolati - 60 g fiocchi di avena - 60 g mandorle - Sale

PROCEDIMENTO

In una ciotola ammorbidire i datteri con dell’acqua bollente e lasciar riposare per 10 minuti.

In un frullatore tritare i fiocchi d’avena e le mandorle, unire i datteri ben sgocciolati, un pizzico di sale, e frullare il tutto finemente fino a ottenere un composto pastoso.

Trasferire il composto su un foglio di carta forno compattandolo, coprire con un altro foglio di carta forno e stendete con l’aiuto di un mattarello. Ricavare uno strato di 1 cm di spessore.

Sistemare l’impasto in uno stampo (22/24 cm di diametro) foderato con carta da forno, far aderire bene il composto al bordo e pareggiarne l’altezza.

Riporre lo stampo in congelatore per almeno 30 minuti.

Foderare un colino o uno scolapasta con uno strofinaccio pulito e adagiare il tutto su una ciotola. Trasferire lo yogurt nello strofinaccio, ripiegare quest’ultimo verso l’interno chiudendo a sacchetto e lasciare scolare per almeno 30 minuti.

Frullare una decina di mirtilli con il miele e versarli nello yogurt mescolando il tutto.

Riempire la crostata senza cottura con lo yogurt e completare con i mirtilli rimasti e a piacere qualche foglia di menta.

Conservare la crostata senza cottura ai mirtilli in frigorifero fino al momento del servizio.

I SAGGI CONSIGLI

La crostata senza cottura può essere preparata anche con albicocche o prugne secche al posto dei datteri e le mandorle possono essere sostituite con noci o nocciole. Perfetta anche per essere decorata con tanti altri tipi di frutta di stagione, insomma date libero sfogo alla fantasia mantenendo le stesse dosi.

Crostata al mango

Questa crostata al mango dal carattere esotico fatta con pochi ingredienti, facile e veloce da realizzare, è perfetta come dessert o merenda a base di frutta. É scenografica ma tanto sana e golosa: pasta frolla fragrante, marmellata di albicocche e fettine di mango fresco. Pochissimi ingredienti per una torta che conquista grandi e bambini.

INGREDIENTI (X 2 CROSTATE DA 22 CM)

250gr farina di grano tenero Tipo 0 - 125gr burro morbido - 70gr zucchero semolato o di canna - 2 uova medie

(se vi piace vincere facile sostituire gli ingredienti con un rotolo di pasta frolla pronta) - 5 cucchiai marmellata di albicocche - 2 mango maturi - a piacere qualche foglia tenera di basilico

PROCEDIMENTO

Impastare lentamente, nella planetaria o nel mixer, lo zucchero, il burro, le uova e metà della farina. Quando l’impasto inizia ad essere omogeneo aggiungere la restante farina.

Avvolgere in pellicola alimentare e riporre in frigorifero almeno 1 h prima di utilizzare. Se si lavora a mano impastare velocemente tutti gli ingredienti.

Stendere la pasta frolla ad uno spessore di 0,5 cm direttamente su un foglio di carta da forno e trasferire nello stampo da crostata facendo aderire bene ai bordi.

Bucherellare con cura il fondo con i rebbi di una forchetta e riporre in frigorifero per almeno 30 minuti: in questo modo si avrà un risultato perfetto. Infornare a 180ºC gradi (preriscaldato) per 15/18 minuti e lasciare raffreddare su una gratella.

Lavare e privare i mango della buccia, tagliare la polpa a fette sottili. Riscaldare la marmellata di albicocche con la polpa recuperata dai noccioli del mango, mescolando con un cucchiaio di legno, poi setacciare il tutto attraverso un colino.

Con la parte solida della confettura farcire la crostata e conservare la gelatina ottenuta per la lucidatura finale del dolce.

Adagiare sulla marmellata le fettine di mango in modo fantasioso e spennellare la frutta con la gelatina tenuta da parte ed eventualmente qualche foglia di basilico.

Lasciare riposare la torta in frigorifero per un paio d’ore prima di servirla.

Tortine soffici con ananas sciroppato

Le tortine soffici con ananas sciroppato sono dei dolcetti mono porzione veloci e facili da preparare ideali per una colazione o una merenda sana e nutriente per tutta la famiglia.

Queste tortine soffici si preparano con degli stampini da crostatine in modo da ottenere delle tortine basse, ma deliziosamente morbide, dal buon gusto di ananas.

Ingredienti semplici che tutti abbiamo in dispensa: farina, olio, lievito per dolci e ananas sciroppato in scatola al naturale (senza zucchero) conservato nel suo succo.

Queste tortine soffici con ananas ciambella contengono tutti gli elementi preziosi per iniziare la giornata con una marcia in più ma anche la merenda perfetta per i più piccini.

INGREDIENTI

250 g farina tipo 00 - 120 g zucchero semolato + 1 cucchiaio - 2 uova medie - 50 g olio di semi di mais o girasole - 80 g succo di ananas (liquido di governo) - 6 fette di ananas in scatola al naturale - 2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci - 1 pizzico di sale - zucchero al velo a piacere

PROCEDIMENTO

Sgusciare le uova in una ciotola, unire lo zucchero e montare il tutto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire a filo l’olio continuando a montare a bassa velocità, e in seguito il succo di ananas amalgamando delicatamente. Versare nella ciotola la farina setacciata con il lievito e un pizzico di sale.



Continuare a mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Imburrare e infarinare sei stampini per crostatine del diametro di circa 10 centimetri. Suddividere l’impasto tra le varie formine e adagiare al centro di ognuna una fetta di ananas. Spolverare la superficie delle tortine con poco zucchero.

Cuocere in forno preriscaldato a 180ºC gradi in modalità statica per 30/35 minuti. Sfornare e dopo una decina di minuti prelevare dagli stampi, lasciare raffreddare su una gratella da pasticceria. Al momento del consumo spolverare a piacere le tortine soffici con ananas con dello zucchero a velo.

Cupcake al caffè e cardamomo

Un dolce semplice e veloce da realizzare: questi piccoli cupcake al caffè e cardamomo sono l’ideale per ogni occasione.

Questi dolci devono il loro nome alla loro cottura che un tempo veniva fatta in tazze o scodelle sino all’invenzione degli appositi stampi e anche dal fatto che in passato la tazza era il più semplice e comune mezzo nella misurazione degli ingredienti di qualunque ricetta.

Questi cupcake al caffè e cardamomo richiamano la tradizione araba dove viene utilizzato per la preparazione del caffè arabo. Nei paesi orientali si utilizza invece per insaporire piatti a base di carne e di pesce. Dopo lo zafferano e la vaniglia il cardamomo è la spezia più cara al mondo.

Dicerie popolari sostengono che i semi in polvere bolliti nel latte e zuccherati con il miele siano un valido rimedio contro l’impotenza. Si ritiene anche che la spezia abbia proprietà afrodisiache, ma in proposito non vi sono studi che ne testimoniano l’efficacia da questo punto di vista.

In Europa questa spezia viene utilizzata solamente da poco tempo, soprattutto per la preparazione di dolci. Utilizzare i suoi semi durante la cottura di alcune pietanze è una buona idea, infatti, oltre al buon aroma, queste divengono più digeribili.

Ma vediamo come utilizzarlo in cucina

INGREDIENTI (PER 8 PEZZI)

150 g farina tipo 00 - 4 g lievito in polvere (1/2 bustina) - 70 g zucchero di canna - 1 uovo medio - 40 g olio di semi (meglio se di mais) - 100 g yogurt naturale - 50 ml di caffè espresso - 30 g pinoli - cardamomo verde in polvere

PER DECORARE

150 g mascarpone - 25 ml caffè espresso (1 capsula) - 20 g zucchero di canna alla vaniglia - chicchi di caffè

PROCEDIMENTO

Preparare il caffè espresso e lasciarlo intiepidire. In una ciotola miscelare la farina, il lievito, lo zucchero e 1 cucchiaino raso di cardamomo.

Unire l’uovo, leggermente sbattuto, il caffè espresso, lo yogurt e l’olio versando poco alla volta nel recipiente degli ingredienti asciutti mescolando con una frusta in modo da evitare la formazione di grumi. Aggiungere i pinoli e trasferire l’impasto in una teglia da muffin, avendo l’accortezza di riempire gli spazi solo per 3/4 ed infornare a 180ºC gradi per 20/25 minuti.

Sfornare e lasciar raffreddare su una gratella da pasticceria.

Mescolare il mascarpone con il caffè precedentemente addolcito con lo zucchero di canna alla vaniglia. Trasferire la crema ottenuta in una sac à poche e decorare i cupcake con un grosso ciuffo di crema al mascarpone e con un chicco di caffè.

Si conservano in frigorifero per 24 ore.



Di Indira Fassioni