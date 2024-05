Dal premio Nobel a quello Made in Italy: 10 whisky da provare nel Whisky Day

Il Whisky Day, che quest’anno cade il 18 maggio, è un'occasione speciale per esplorare le diverse sfumature e i sapori unici che il mondo del whisky ha da offrire. Dalla Scozia all'India, passando per il Giappone e il Tibet, abbiamo scelto alcune bottiglie insolite, fuori dalle rotte battute, da farvi scoprire in questa giornata speciale:

1) Rampur Single Malt Whisky

Partiamo dal subcontinente indiano, dove il Rampur Single Malt Whisky sta guadagnando sempre più popolarità grazie alla sua qualità crescente. Realizzato con orzo maltato locale al 100%, questo whisky offre una profondità e una complessità notevoli. Il processo di maturazione in botti di cabernet sauvignon indiane conferisce al Rampur un carattere unico e complesso, arricchendo il suo profilo aromatico con sfumature fruttate e speziate.

2) Monkey Shoulder

Da Speyside, in Scozia, arriva Monkey Shoulder, un whisky moderno e rivoluzionario nato dalla combinazione di tre Speyside single malt. Prodotta in piccoli lotti, questa miscela offre un triplo blend di malti maturati in barili ex-bourbon, conferendo al whisky un sapore leggero e fruttato, perfetto per la mixology.

3) Nikka From The Barrel

Viene invece dal Giappone Nikka From The Barrel, un whisky che tra i più celebri e celebrati della propria categoria grazie alla sua finezza e complessità. Assemblato dai distillati delle storiche distillerie di Yoichi e Miyagikyo, questo whisky è invecchiato in botti ex-bourbon ed ex-sherry, offrendo un'esperienza gustativa che farà impazzire gli amanti del distillato del Sol Levante.

4) Arran Whisky

Torniamo in Scozia, sull'Isola di Arran, dove nasce Arran Whisky. Immaginate di immergerti nelle atmosfere uniche di Lochranza, il villaggio che ospita la distilleria, circondato da venti maestosi e mari tempestosi. È qui che la magia inizia, con la selezione accurata del malto scozzese non torbato, che forma la base di questo straordinario whisky. Al palato inizialmente si percepiscono note fresche e fruttate, seguite da sottili accenti di vaniglia e spezie. Ma è nel retrogusto che Arran rivela la sua vera essenza: una dolcezza persistente, mescolata a una leggera nota di torba, che evoca l'odore della terra bagnata dopo una pioggia estiva. Questo equilibrio armonioso di sapori e aromi è ciò che rende Arran Whisky un vero gioiello dell'artigianato scozzese, una celebrazione della natura e della tradizione che continua a conquistare i palati di tutto il mondo.

5) Heaven’s Door

Ogni bottiglia di Heaven’s Door è un tributo a Bon Dylan, un'opera d'arte in sé, adornata con uno dei suoi distintivi cancelli in ferro saldato, realizzati nel suo studio Black Buffalo Ironworks. Questi cancelli, raccolti da oggetti trovati in giro per l'America, non solo rappresentano la maestria artigianale di Dylan, ma incarnano anche la sua filosofia di vita, con la loro capacità di chiudere e aprire, separare e congiungere. È un simbolo di libertà e possibilità, riflettendo il suo costante desiderio di esplorare nuovi orizzonti e superare i confini convenzionali. Ma Heaven’s Door non è solo arte, è anche qualità imbottigliata. Grazie alla collaborazione con distillerie di fama mondiale, i whiskey prodotti riflettono la stessa passione che ha alimentato la carriera di Dylan per decenni.

6) The Macallan Harmony Amber Meadow

The Macallan Harmony Amber Meadow Single Malt, terzo rilascio di questa limited edition esclusiva, è un connubio magico tra la tradizione scozzese e l'arte contemporanea, celebrato attraverso una collaborazione con Stella e Mary McCartney. È stata creata per onorare le ricche terre della Scozia, ma anche per trasmettere un messaggio di amore per la natura e per la famiglia. Le McCartney, infatti, hanno le loro radici nelle verdi praterie della campagna scozzese, e questa collaborazione con The Macallan mira a catturare l'essenza di quei giorni di primavera, permeati di gioia e vitalità. Utilizzando una combinazione di botti ex-Sherry e ex-bourbon, il team di esperti di whisky di The Macallan ha creato un'espressione vibrante che richiama il profumo dei prati.

7) Wolfburn Aurora

Il nome "Wolfburn" deriva da un ruscello che scorre vicino alla distilleria, il cui nome significa "torrente del lupo". Questa distilleria è stata una delle prime ad aprire dopo una pausa di quasi 150 anni nella produzione di whisky nella regione di Caithness. Fondata da Aurora Spirits, la distilleria si impegna a mantenere vive le antiche tradizioni scozzesi di distillazione, ma con uno sguardo rivolto al futuro. La fermentazione delle worts avviene per circa 75 ore, seguita da una doppia distillazione lenta attraverso alambicchi di rame. Il whisky viene poi maturato in due diversi tipi di botti: l'80% in botti ex-Bourbon di primo riempimento e il restante 20% in botti di Sherry Oloroso.

8) Florentis Tuscan Malt Whisky: Super Tuscan Wine Cask

Questo whisky unico nasce dalle sapienti mani di Enrico Chioccioli Altadonna, e dalla sua distilleria, conosciuta come Winestillery, che si trova nel cuore della Toscana, circondata da vigneti lussureggianti e paesaggi mozzafiato. Con il Florentis Tuscan Malt Whisky, Altadonna ha voluto creare un whisky che riflette lo spirito della Toscana. La distilleria Winestillery è una fucina di innovazione, dove le antiche tecniche di distillazione si fondono con le più recenti scoperte nella scienza e nella tecnologia. Utilizzando un pot still di tipo "Frilli" e una distillazione discontinua, Altadonna crea un distillato di altissima qualità che è la base del Florentis Tuscan Malt Whisky. Una volta distillato, il whisky viene delicatamente invecchiato in barrique di rovere toscano precedentemente utilizzate per contenere vini della regione. Questa fase di maturazione conferisce al whisky un carattere complesso, arricchendo il suo profilo aromatico con sfumature fruttate e speziate che sono distintive della Toscana.

9) Old Pulteney

Old Pulteney, fondata nel 1826 da James Henderson, è il fulcro vitale del pittoresco borgo di Wick, rinomato non solo per i suoi pregiati whisky ma anche per l'eccezionale qualità delle aringhe che vi si pescano. Il loro Huddart Single Malt Scotch Whisky, sembra quasi celebrare l'atmosfera unica di Wick, costantemente lambita dal vento e permeata dai fumi degli affumicatoi delle aringhe. Questo whisky torbato emana un carattere deciso e autentico, ricco di sapidità e sentori marini. Complesso e affascinante, è capace di sorprendere anche i palati più esigenti.

10) JIU HAI BU GAN – TIBET Single Malt

Sulle maestose vette dell'altopiano tibetano, laddove il cielo sembra sfiorare la terra, nasce il JIU HAI BU GAN, un single malt che incarna l'anima e la purezza delle montagne dell'Himalaya. L'orzo utilizzato per la produzione di questo single malt è una varietà rara, conosciuta come "Hordeum vulgare var. himalayense", che cresce esclusivamente sulle terre fertili dell'altopiano tibetano. L'acqua utilizzata nella produzione di questo single malt è prelevata dalle cristalline sorgenti dell'Himalaya, dove scorre pura e incontaminata attraverso le valli e i canyon delle montagne. Questa acqua, arricchita dai minerali delle rocce vulcaniche, conferisce al whisky una freschezza e una chiarezza uniche, che si traducono in un gusto vibrante e ricco di sfumature. Il processo di fermentazione avviene in modo naturale, utilizzando lieviti indigeni selezionati per la loro capacità di conferire al whisky un profilo aromatico distintivo. Una volta distillato, il JIU HAI BU GAN viene trasferito in anfore di terracotta chiamate Jiu Hai, dove matura lentamente per molti anni. Questo processo conferisce al whisky una morbidezza e una rotondità identitarie.

Di Indira Fassioni