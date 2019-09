“Festa del Bacalà” 2019

Tre weekend per assaporare il rinomato piatto (ormai gourmet) simbolo della cucina vicentina –selezionato dall’Europa come uno dei cinque piatti della tradizione italiana da preservare – in tutte le salse. Torna a Sandrigo , in provincia di Vicenza , la storica Festa del Bacalà , arrivata alla sua 32° edizione.

Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Iniziata ufficialmente con il Gran Galà del Bacalà di martedì 17 settembre, prosegue fino al 6 ottobre nelle piazze della cittadina definita patria del baccalà alla vicentina, che per l’occasione si coloreranno di rosso, bianco e blu: i colori della Norvegia, la patria da cui ogni anno arrivano migliaia di stoccafissi e il Paese con cui la graziosa cittadina a due passi da Marostica sancisce ogni anno questo speciale momento di incontro.



Con i suoi oltre 30 anni di storia, la Festa del Bacalà alla Vicentina, patrocinata dal Comune di Sandrigo e dalla Regione Veneto, continua a rinnovarsi e a proporre novità. Oltre al prodotto principe della kermesse, accompagnato da altre specialità regionali, spazio anche alla degustazione di birre artigianali e vini di qualità con la Barrique Area, alla musica, con il Sandrigo Music Festival, e all’hand made con un mercatino di oltre 50 espositori.



Location degli stand gastronomici sarà quest’anno il campo sportivo adiacente alla piazza centrale. Dove il 20 settembre, dalle ore 19.00, accanto al baccalà alla vicentina si potrà degustare una super novità: i Tortelli di sfoglia all’uovo fatti a mano ripieni di baccalà ed erbette.

Si continua sabato 21 e domenica 22 con i Bigoli fatti a mano con il torchio della Confraternita dei Bigoli al Torcio di Limena.

Ma il weekend (lungo) centrale è quello atteso da giovedì 26 a lunedì 30, con lo Gnoccolaro: i volontari della Fondazione VivilaValPosina, impasteranno a vista tre quintali di gnocchi, abbinati al sugo di baccalà. E con specialità come la Pizza in teglino baccalà e burrata con pomodorino confit e fiore di zucchina (venerdì 27) e con il Risotto di Grumolo delle Abbadesse De.Co. con il baccalà alla vicentina.



Altro giro altra corsa. Nell’ultimo weekend, quello dal 4 al 6 ottobre, protagonisti saranno gli gnocchi di Posina e un delizioso risotto con zucca e baccalà. Ma tante altre le proposte culinarie per assecondare tutti i gusti: dal filetto di merluzzo panato e croccante con le patatine, per i bambini, al bacalà mantecato spalmato sul pane croccante, fino alla fragrante e gustosa polenta fritta ripiena di baccalà, da stuzzicare come antipasto.

Anche per l’edizione 2019, la Pro Loco di Sandrigo ripropone con successo Bacco&Bacalà – Wine Experience Inside, il Wine&Food Tasting a Villa Mascotto (Ancignano di Sandrigo), in collaborazione con l’A.I.S., Associazione Italiana Sommelier, i Ristoranti del Bacalà di Sandrigo e la Confraternita del Bacalà alla Vicentina.



La giornata (domenica 22 dalle 16.30 alle 21.30) è dedicata alla degustazione dei vini rossi, bianchi e delle bollicine con un banco che prevede una cinquantina di cantine e oltre 150 etichette provenienti principalmente dall’Italia, tutte abbinate a piatti a base di baccalà: polenta fritta ripiena di baccalà, crostini con baccalà mantecato e risotto al baccalà.

La grande festa all’insegna dei sapori d’altri tempi vicentini vi aspetta a partire da questo fine settimana nella patria delle Ville e degli Oratori, cittadina ricca di risorgive, prati e boschi di pianura.



www.festadelbaccala.com



Di Indira Fassioni