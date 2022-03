“Non c'è via per la pace, la pace è la via.”

Fabio Rovazzi, YouTuber tra i più famosi d’Italia, cantante, attore, presentatore, e perfino personaggio di uno dei videogame più noti al mondo, torna protagonista di incredibili imprese nella nuova campagna digital della nuova Limited Edition di ZzzQuil NATURA, l’integratore in pastiglie gommose al gusto di frutti di bosco che aiuta ad addormentarsi in modo naturale e rapido e che ha rivoluzionato la categoria divenendone leader con una quota a valore di circa il 13%. Un mercato in continua crescita - quasi +15% nell’ultimo anno - e per la metà circa grazie a ZzzQuil NATURA.

Per Fabio Rovazzi si prospetta una nuova occasione per sorprendere tutti, compreso Joe Bastianich, protagonista con lui di uno dei quattro video della campagna: i due sono a cena a casa di Rovazzi e l’imprenditore, noto per il suo severo ruolo di giudice in TV, si appresta ad assaggiare il piatto preparato dall’amico, che attende con evidente ansia il suo giudizio. La tensione è alle stelle. Bastianich prende un boccone, guarda serio Rovazzi e poi, con grande stupore, esclama: «È buono! Mi dai la ricetta?». Rovazzi sorride… e nega la richiesta. Chef stellato? No, ha solo dormito meglio!

ZzzQuil NATURA quest’anno propone quattro nuove confezioni in Limited Edition dedicate a chi la mattina vuole svegliarsi Chef stellato, Fuoriclasse, con i Superpoteri o da 30 e lode riscoprendosi, grazie al buon sonno, un vero fenomeno, in ogni situazione.