BastaUnCaffè: valorizzare ogni occasione di pausa 

Bialetti, brand iconico nel mondo del caffè, presenta la sua nuova campagna di comunicazione digitale #BastaUnCaffè, un branded content che è una sorta di “esperimento sociale”: un video emozionale - on air a partire dal 12 luglio – che mira a sensibilizzare le persone sull’importanza di trascorrere del tempo di qualità con chi amiamo. Compiamo troppo spesso azioni poco importanti, che ci conducono inevitabilmente a perdere la relazione diretta con gli altri. Nel 2020 gli italiani hanno trascorso quasi 6 ore al giorno online.

“L’esperimento a cui abbiamo voluto dare vita attraverso #Bastauncaffè nasce con l’intento di creare un legame stretto con le persone, trasferendo loro i valori della nostra azienda” - spiega Elisa Albanese, Marketing Director di Bialetti – “Vogliamo che il nostro caffè diventi un simbolo di unione e di condivisione dei momenti semplici e belli della quotidianità. Questo è un aspetto che è stato sempre fondamentale per il nostro prodotto di punta, la Moka, e da oggi vogliamo trasferirlo all’intero mondo Bialetti per arrivare ai nostri consumatori avvalendoci

dei nuovi strumenti di comunicazione”.

I protagonisti dell’esperimento realizzato da Bialetti sono Davide ed Erica, due giovani adulti di 35 anni, amici ed ex coinquilini, che ormai non si frequentano spesso e che sono stati convocati nella stessa stanza senza essere a conoscenza della presenza dell’altro, per rispondere ad una serie di domande su come trascorrono i loro momenti liberi. Dall’esperimento emerge che entrambi sono inconsapevoli di come investono davvero il loro tempo e anche del fatto, ad esempio, che 5 minuti al giorno persi in cose futili costituiscono 1 giorno di vita persa nell’anno, tempo che si potrebbe dedicare invece alla reale connessione con gli altri. Grazie a Bialetti, quindi, i due amici riscopriranno il piacere di stare insieme e chiacchierare gustando un buon caffè preparato con Gioia, la nuova macchina espresso dal design unico e originale, svelata soltanto alla fine del video.