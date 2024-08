Scuola, bonus libri 2024-25: chi può chiederlo e come ottenerlo

Come detto, in Lombardia e Piemonte i termini entro cui richiedere il bonus libri per l'anno scolastico 2024-25 sono già scaduti. Tuttavia, per gli studenti esistono altre opportunità. In particolare, in Lombardia in autunno ci sarà il Buono scuola, il cui scopo è aiutare le famiglie a far fronte alla retta di iscrizione e frequenza sia per la scuola primaria sia per la secondaria. Sempre in autunno è previsto il bando Merito rivolto, come fa capire la stessa denominazione, a quegli studenti che si sono dimostrati particolarmente meritevoli durante lo scorso anno scolastico.