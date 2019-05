Primo Maggio: al via Concertone di Roma con omaggio a Battiato

Sulle note di "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato si apre il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. "Omaggio a un artista che si è speso per questo palco e non solo", ha gridato Ambra che dopo le polemiche sul maglione griffato indossato l'anno scorso, stavolta sfoggia una maglia con impresse le sigle dei tre sindacati promotori dell'evento: Cgil, Cisl e Uil.