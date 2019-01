Maturità 2019, le materie della seconda prova multidisciplinare | All'orale il candidato sceglierà fra tre buste

Le materie della seconda prova negli altri istituti - Scienze umane e diritto ed economia politica sono le materie previste per la seconda prova di maturità al liceo delle Scienze umane opzione economico sociale. Discipline turistiche e aziendali e inglese sono le materie scelte per l'Istituto tecnico del turismo. Per l'indirizzo informatica gli studenti si cimenteranno con informatica e sistemi e reti. Poi scienza e cultura dell'alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici sono le materie opzionate per l'Istituto professionale per i servizi di enogastronomia. Per l'indirizzo servizi per l'agricoltura ecco, invece, le prove scelte: economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione attività produttive e legislazione di settore.



All'orale pluridisciplinare lo studente dovrà pescare una busta su tre - Il decreto con le materie della maturità illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare. Lo studente, il giorno dell'esame orale, potrà prendere una delle tre buste offerte all'interno del quale ci sarà lo spunto per l'inizio della prova. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti dalle commissioni, nei giorni precedenti.



All'orale anche scuola-lavoro e Costituzione - Durante l'orale i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell'ambito di "Cittadinanza e costituzione", sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.



Prove scritte e orali corrette con "griglie" - Sia la prima che la seconda prova scritta della maturità, da quest'anno saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione che sono state diffuse nel mese di novembre. Nel decreto con le materie sono individuate anche le discipline affidate a commissari esterni.