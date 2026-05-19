All'alba un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti, manager e professionisti della finanza poco più che trentenni lascia Torino diretto a Milano con laptop, auricolari e bicchieri di caffè in mano. La sera rifaranno il percorso inverso. Quella che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una routine estrema è diventata la normalità. Bloomberg la definisce una delle trasformazioni urbane più evidenti del Nord Italia: vivere a Torino e lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa.