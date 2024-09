Assicurazioni, cosa fare in caso di incidente stradale

Come detto, tutte le compagnie italiane ammesse a operare nella Rc auto aderiscono alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), introdotta a partire dal 2007 in favore di chi viene coinvolto con il proprio veicolo in un sinistro stradale senza colpa o con colpa parziale. La convenzione CARD regolamenta i rapporti economici tra le compagnie per gestire il risarcimento diretto. Non tutte le compagnie assicurative estere vi aderiscono. A tale proposito, sul sito dell'Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è presente l'elenco delle compagnie estere ammesse a operare nella Rc Auto ed è specificato se aderiscono oppure no alla convenzione CARD. La Legge sulla concorrenza ha stabilito che, a partire dall'1 gennaio 2023, anche le compagnie estere che operano in Italia dovranno aderirvi.