Mattarella promulga la legge per la concorrenza, ma manda i rilievi a governo e Parlamento

Mattarella ha sottolineato come il provvedimento rappresenti "uno dei traguardi del Pnrr da conseguire entro il quarto trimestre del 2023", ragion per cui "è necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione".

Cosa ha scritto Mattarella nella lettera al governo

Nella lettera inviata al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica ha scritto tuttavia di ritenere "doveroso richiamare l'attenzione del governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche". Il testo, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere "per un periodo estremamente lungo". In un modo che appare "incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi". Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità Garante, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti".