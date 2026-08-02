Aereo precipitato in Perù, la Farnesina conferma 7 vittime italiane | Sono due famiglie di Monza e Seregno

Le vittime del nucleo monzese sono Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Maria Bianco di 57 e i loro due figli Pietro e Matteo, rispettivamente di 18 e 24 anni. L'altra famiglia coinvolta è di Seregno: hanno perso la vita Elena Sala, di 58 anni, Massimo Angelucci, anche lui di 58, e il figlio Lorenzo Angelucci, di 24. Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann e Gertrud Maria Hofmann, gli spagnoli Yerro Alfredo Avilés Muñoz e Ana Isabel Sánchez Muñoz. Deceduti anche i peuviani Américo Salazar, pilota dell'aereo e Irenka del Carpio, copilota.