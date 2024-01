Zuppa di fave ceci e porro con chiodini

PROCEDIMENTO

Mettete i legumi secchi in una ciotola, coprite con acqua e lasciate in ammollo per almeno 6 ore o tutta la notte. Scolate prima di utilizzarli. In una pentola capiente, scaldate un po' d'olio d'oliva a fuoco medio. Aggiungete il porro e l'aglio e soffriggete fino a quando diventano dorati. Aggiungete i funghi chiodini e cuocete fino a quando rilasciano i loro succhi e iniziano a dorarsi. Aggiungete i legumi ammollati, la patata, la carota, la foglia d'alloro e il rosmarino.

Mescolate bene. Versate il brodo vegetale nella pentola e portate tutto a ebollizione. Abbassate il fuoco, coprite la pentola e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 45-60 minuti o finché i legumi sono morbidi. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Rimuovete la foglia d'alloro. Asportate una parte della zuppa, frullatela e poi rimettetela nella zuppa per legare ed intensificare i sapori. Aggiustate di sale e pepe.