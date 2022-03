Vellutata di patate, barbabietole e tofu

PROCEDIMENTO

Pelate e tagliate a dadini 200 grammi di patate e 400 grammi di barbabietole cotte. Preparate del brodo vegetale a parte con sedano, carota e cipolla. In una casseruola fate appassire in olio una cipolla tritata e aggiungete del timo per dare sapore. Unite le patate e coprite a filo con il brodo vegetale.

Dopo dieci minuti aggiungete le barbabietole, in quanto già cotte. Tagliate a dadini 100 grammi di tofu affumicato e saltatelo in padella con olio aromatizzato al timo. Lasciate cuocere qualche minuto e salate. Unite gli ingredienti (ad eccezione del tofu) e frullate il tutto. Impiattate con qualche pezzettino di tofu in superficie.